Kan Bitcoin frelse El Salvador?

7. juni vedtok El Salvadors kongress at Bitcoin skal bli et obligatorisk betalingsmiddel. Entusiaster verden over ser det som et gjennombrudd for Bitcoin, og en snarvei til velstand og frihet for salvadoranere.

Som en traust forsker med tillit til institusjoner, er jeg blitt både fascinert og sjokkert av entusiastenes tro på Bitcoin som verdens frelse – og på El Salvadors president Nayib Bukele som frelseren. Nyheten ble først sluppet på en Bitcoin-konferanse i Miami 5. juni.

Da Jack Maller, den 28-år gamle grunnleggeren av Strike – en brukerapp for Bitcoin – gikk på scenen for å fortelle om sin reise til El Salvador, sto jubelen i taket mens han gråtkvalt fortalte at: «Vi kom ned dit, de har ingenting, men vi sa: ‘We’ve got it’ – det ordner seg, vi har Bitcoin». Deretter satte han på en video med Bukele der han annonserer beslutningen om å innføre Bitcoin som betalingsmiddel. Mallers vrengte av seg hettegenseren og avslørte en gave fra Bukele: En salvadoransk landslagsskjorte. Hadde Kristus selv fulgt etter Bukele på skjermen, hadde ingen blitt overrasket.

Men overrasket ble folk i El Salvador. Forslaget om å bruke Bitcoin ble hastebehandlet av kongressen – som Bukele kontrollerer totalt – to dager etter showet i Miami. I mellomtiden hadde Bukele også dukket opp i en samtale på Twitter Spaces – også på engelsk – uten at salvadoranere flest fikk det med seg. Entusiastene mener Bitcoin vil gjøre alt hva tradisjonell bistand har mislyktes med. Globalt skal Bitcoin hindre at vanlige folk blir ofre for en nært forestående inflasjonsbølge som følge av en statlig pandemirelatert utgiftsbonanza.

Bitcoin skal gi folk flest styring med sine egne penger og mulighet til å utvikle seg selv. I El Salvador skal Bitcoin løse problemet med at bare 30 prosent har bankkonto. Det betyr at de fleste er avhengige av bruke fordyrende og tidkrevende pengeoverføringsbyråer for å få overført penger fra slektninger i USA. Slike inntekter utgjør 22 prosent av El Salvadors BNP.

Siden El Salvador har brukt dollar som sin offisielle valuta siden 2001, kan heller ikke Bukele la pengepressa gå for å finansiere krisepakker, som andre populister ville ha gjort. Han håper nå at Bitcoin-manien vil trekke store summer til landet. Energibehovet skal dekkes ved å utbygge geotermisk energi i landets vulkaner.

Bitcoin-historien i El Salvador begynte for to år siden da en annen amerikaner dro til surfelandsbyen El Zonte. Ved hjelp av en Bitcoin-donasjon med ukjent avsender, begynte han et prosjekt for gjengmedlemmer knyttet til den evangeliske kirken, og etablerte et nettverk av brukersteder for Bitcoin. Da pandemien og nedstengningen kom, økte bruken siden man kunne bruke Bitcoin til å kjøpe mat på nett. Tidligere i år kom Jack Mallers til El Salvador og utviklet appen Bitcoin Beach som sammen med Strike ble rullet ut over hele landet. I tillegg ga han altså Bukele en ny idé.

Mens Mallers er opptatt av å gi folk større finansiell frihet, har Bukele hatt det travelt med å begrense salvadoranernes politiske frihet. 39-åringen ble valgt som president for to år siden med løfte om å få en slutt på korrupsjon og vold og bli kvitt de gamle politiske elitene. Siden er mordratene halvert i det voldsherjede landet, og Bukele er blitt superpopulær.

Med støtte fra militæret har han, sammen med brødrene og fetterne sine, tatt kontroll med regjering og statsapparat. I fjor brakte Bukele hæren inn i selve kongressbygningen for å true gjennom godkjenning av en sikkerhetsplan, og journalister og andre kritikere må tåle daglig trakassering. 1. mai kastet kongressen brått ut statsadvokaten og fem dommere i grunnlovsdomstolen. To dager før opptredenen i Miami, brøt Bukele en avtale med Organisasjonen for Amerikanske Stater (OAS) om å etablere en anti-korrupsjonskommisjon. Dermed har han kvittet seg med stort sett alle som kunne sett ham i kortene.

Derfor kan man spørre seg hva som er Bukeles egentlige motivasjon for å innføre Bitcoin. Selv om Bitcoin-transaksjoner kan spores, er de ikke underlagt regulering, og de er et yndet middel for hvitvasking av penger. Bitcoin tar også brodden fra mulige fremtidige sanksjoner fra USA, der Biden-regjeringen er stadig mer kritisk til Bukeles maktkonsentrasjon.

Men folk flest lurer mest på hvordan å bruke Bitcoin, og hva slags risiko det innebærer for dem. Rundt 45 prosent har verken smarttelefon eller internett, og det er bare en måned siden en enkelt Tweet fra Elon Musk halverte Bitcoins verdi. Under pandemien har både bedrifter, folk og staten økt gjelden sin, og den skal betales i dollar. Bukeles «sikringsfond» på 150 millioner dollar, der folk kan veksle Bitcoin i dollar kan fort bli småpenger.

Bitcoin-entusiastene mener alt dette er små hindre for en ustoppelig revolusjon. På vegne av alle fattige salvadoranere uten en Satoshi (=0.000000001 Bitcoin) å avse, håper jeg de har rett, men helt overbevist er jeg ikke.

