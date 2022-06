NHO-sjef om flykonflikten: – Vi forventer at tvungen lønnsnemnd blir vurdert

Det kan bli bråstopp i flyteknikerstreiken. Rett etter klokka seks tirsdag kveld meldte NHO og NHO Luftfart at de vil nekte de flyteknikere som ikke er i streik å gå på jobb fra søndag. Også kjent som lockout.

Blant flyteknikerne som dermed ikke kan jobbe er de som jobber i Babcock, selskapet som driver ambulanseflyene. Dermed kan det bli tvungen lønnsnemnd fortere enn du kan si nettopp det. Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene stopper konflikten og får Rikslønnsnemnda til å avgjøre utfallet. Dette kan skje hvis streiken setter «liv og helse i fare».

– Vi har valgt å varsle lockout fra natt til søndag. Det gjør NHO veldig sjelden, og viser hvilket alvor vi står i, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Dagsavisen.

Forventer at tvungen lønnsnemnd blir vurdert

– Motparten har et ekstremt lønnskrav på 17 prosent, mens andre mer seriøse har akseptert frontfagets ramme på 3,7. Vi må stå for frontfagsmodellen og må si at nok er nok. Nå er det alvor, sier Almlid.

– Vi må tvinge motparten til forhandlingsbordet for å lande dette. Da var lockout virkemiddelet.

– Og da tvinger du dem med tvungen lønnsnemnd?

– Nei, vi spekulerer ikke i tvungen lønnsnemnd. Men vi vet at dette gjør inntrykk på motparten. Tvungen lønnsnemnd får myndighetene vurdere.

– Men er det sant det du sier nå? Det må da bli tvungen lønnsnemnd når dere tar ut de som jobber med ambulansefly?

– Vi forventer at tvungen lønnsnemnd blir vurdert, men det har jo også blitt varslet opptrapping av streiken fra motparten, sier Almlid.

Han har ikke mye pent å si om Norsk Flytekniker Organisasjon, det uavhengige forbundet som er i streik.

– Vi er vant til å forhandle med seriøse organisasjoner, og har landet oppgjør etter oppgjør. Når vi nå opplever å ikke komme av flekken, så blir dette løsningen, sier han.

Opplever ingen bevegelse

– Jeg opplever at de har vært ekstreme i sine lønnskrav og vanskelige å rikke. Man opplever at det er en ganske stor kontrast mellom de organisasjonene som står opp for den modellen vi har hatt for lønnsdannelse og som har tjent Norge i tiår etter tiår. De er et lite forbund som står på sida og fremmer lønnskrav vi ser på som absurde.

– Det må da være greit å kreve mye i forhandlinger?

– Det er greit å ha lønnskrav, det er vi vant til. Men når man går gjennom forhandlinger, møtes hos riksmekleren og vi opplever ingen bevegelse, det mener vi skiller denne organisasjonen fra andre vi møter.

– Mange har behov for å bruke fly. Man tar nærmest passasjerene og selskapene som en type gissel, sier Almlid.

Vil vurdere om fare for liv og helse

Etter at lockouten ble kjent har nå allerede helsedepartementet bedt om en orientering.

– Vi har bedt om å bli orientert av Luftambulansetjenesten HF om konsekvenser av en eventuell lockout, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en uttalelse til NTB.

Departementet vil deretter oversende opplysningene til Statens helsetilsyn, som igjen vil vurdere om disse konsekvensene vil medføre fare for liv og helse.

– Det er Statens helsetilsyn som er faglig ansvarlig for en slik vurdering, skriver Bekeng til NTB.

Mener MFO ikke er i takt

Norsk Flytekniker Organisasjon krever høyere lønn for sine folk, og vil ha flymekanikere med i flyteknikeroverenskomsten. De skriver det er «uakseptabelt med et lønnstillegg som frontfagene». På sine websider skriver organisasjonen at den laveste lønna i flyteknikeroverenskomsten i dag er 451.447 kroner i året.

I tillegg er det mye nattarbeid i yrket.

– Snittlønna er på 780.000, sier Ole Erik Almlid.

– Så forlanger de et lønnspålegg på 60 kroner timen, 117.000 kroner i året. Det er greit å ha lønnskrav, men når man ikke beveger seg er man ikke i takt med den øvrige lønnsdannelsen i Norge, sier han.

Håper på kontakt raskt

– Kommer dette nå til å løse seg fort?

– Det kan jeg ikke spekulere i. Vi må sette oss ned så raskt som mulig og lande dette. Vi har gjort det vi sjelden gjør. Så får vi se hvor vi er i løpet.

– Er det kontakt mellom partene?

– Vi håper at det blir kontakt ganske raskt nå.

Norsk Flytekniker Organisasjon har ikke villet kommentere saken overfor Dagsavisen.

