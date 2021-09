Ny måling: Nå rykker Jonas Gahr Støre fra

Kun tre dager før valget viser Opinions meningsmåling for september gode nyheter for Ap-leder Jonas Gahr Støre. 89 rødgrønne mandater gir flertall helt uten å være avhengig av andre partier.

Ikke bare er det klart rødgrønt flertall på målingen som er utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB. Arbeiderpartiet tar også et jafs og er det desidert største partiet.

Oppmuntring for Støre

Partiet går fram med 4,3 prosentpoeng til 26,9. Dermed kan Jonas Gahr Støre til og med klare det ingen hadde trodd for kort tid siden; Han nærmer seg valgresultatet på 27,4 prosent for fire år siden.

For Ap-leder Jonas Gahr Støre er det en fin oppmuntring å ta med seg inn i helgen som avgjør årets valg.

– Det er en måling som viser at velgerne ønsker et skifte og som bekrefter at en flertallsregjering av Ap, Sp og SV er fullt mulig. Min sterke appell er at de som ønsker et skifte bruker stemmeretten. Norske valg er jevne og ikke avgjort før valglokalene har stengt. Og valget avgjøres ikke av en enkelt måling, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

– De som ønsker en regjering som vil gi en trygg styring av landet, som prioriterer rettferdig fordeling, arbeid til alle, en trygg velferd og en rettferdig klimapolitikk bør stemme på Ap, poengterer Jonas Gahr Støre.

Valgforsker Johannes Bergh hos Institutt for samfunnsforskning mener denne målingen absolutt er en god nyhet for Ap, men poengterer også at partiet ligger lavere på gjennomsnittsmålingene.

– Samtidig viser det en klar framgang for partiet fra august. Og det er alltid bedre å ha framgang enn å gå tilbake, sier han til FriFagbevegelse.





Nedtur for Høyre

Høyre på sin side går tilbake med 2,2 prosentpoeng siden august og havner på 18.9. Det gir en stor nedtur siden «rekordmålingen» på 26,9 i januar.

For statsminister Erna Solberg må det nå et mirakel til for at hun skal makte å beholde posisjonen som landets statsminister. De tre regjeringspartiene og Fremskrittspartiet mangler hele 21 mandater på flertall.

Det forsterkes selvsagt av at KrF kommer under sperregrensen med sine 3,3 prosent. Det gir bare to representanter på Stortinget.

– Usannsynlig at Erna fortsetter

– For at Erna skal få fortsette som statsminister må det skje så mye i løpet av to dager at det virker helt usannsynlig. Både Venstre og KrF må komme over sperregrensen samtidig som MDG og Rødt må komme under. Men selv ikke det er nok. Høyre og Frp må også gjøre det bedre enn på denne målingen, sier Johannes Bergh.

Om det ikke er klart at det blir en ren rødgrønn regjering, tyder mye på at det blir en rødgrønn valgseier med hjelp av Rødt og MDG.

FriFagbevegelse har forsøkt å få en kommentar fra Høyre om denne målingen, men har ikke lykkes med det.

Kritisk for KrF

For KrF er det kritisk. Partiet har ligget under sperregrensen (fire prosent), på fire av de seks siste målingene. Når man først ligger nær sperregrensen, kan ikke bolig-historien til Kjell Ingolf Ropstad akkurat framstilles som positivt for partiet, mener Bergh.

Venstre lå under sperregrensen i august, men har nå kommet seg over. Tendensen de siste månedene har vært at et av de to regjeringspartiene konsekvent har ligget under, mens det andre har ligget over sperregrensen.

MDG er tilbake over med 4,8 prosent, men har et stykke igjen til rekordmålingen i april på 5,7.

Graf (Fri Fagbevegelse)

Sperregrense-drama

Johannes Bergh tror MDG fikk en boost i begynnelsen av valgkampen med FNs klimarapport, men at partiet er svekket i innspurten av valgkampen.

– Ser vi på et gjennomsnitt av målingene vil verken MDG eller Rødt klare sperregrensen med veldig god margin. Det blir spennende for de to partienes del, mener han.

Senterpartiet faller med 4,4 prosentpoeng, men får likevel en liten opptur i forhold til mange av de siste målingene. 14,8 prosent vil gi en klar framgang fra stortingsvalget i 2017.

SV mot godt valg

SV har en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng, og lander denne gang på 7,7 prosent. Det er en lavere oppslutning enn gjennomsnittet av målingene.

SV-leder Audun Lysbakken mener snittet på målingene tyder på at SV går mot et svært godt valg.

– For mange handler dette valget om den økende ulikheten i Norge eller om klimakrisen, og SV er et naturlig valg for folk som er opptatt av begge deler. Et sterkt SV gjør en rødgrønn regjering mer sannsynlig. Bare SV kan sørge for at et nytt flertall bindes til venstresiden, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Sluttspurt fra Frp

– SV må bli så sterkt at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke kommer utenom oss. Vårt mål er å unngå en sentrumsregjering med bare Ap/Sp. En slik regjering vil stå fritt til å kjøre slalåm i Stortinget og samarbeide med Høyre, og det kan et sterkt SV hindre, mener han.

Fremskrittspartiet har nest størst framgang, og nærmer seg nå 12-tallet. Etter en treg start ser det ut til at Sylvi Listhaug har kommet bedre ut av valgkampen på tampen.