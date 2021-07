– Jeg tror en del lærere gruer seg til skolestart

Fra og med 16. august må barn og unge bare i smittekarantene hvis noen i deres husstand eller tilsvarende nære, som en kjæreste eller bestevenn er smittet. Ellers slipper de å være i smittekarantene, men de må fortsatt teste seg.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Til NTB presiserer helseministeren at de har lagt til rette for at lærerne skal være beskyttet med en dose før skolestart.

– Mitt inntrykk er at mange kommuner har gjennomført dette, og dermed er de mer beskyttet enn de ville vært ellers, sier Høie til NTB.

[ Smitten stiger - I Israel har man trukket to konklusjoner (+) ]

En del er engstelige

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier til Dagsavisen at han er glad for at myndighetene nå forsøker å gjøre skolestart trygg, samtidig som de legger til rette for at elevene kan være fysisk til stede på skolen.

– Men når det er sagt så hadde det både vært enklere og sikrere om regjeringen hadde prioritert lærerne i vaksineringskøen. Det er trist at det ikke er situasjonen vi er i nå, for det kunne de lagt til rette for. Jeg tror en del lærere gruer seg og er litt engstelige for skolestart, fordi man frykter for hva deltaviruset og en ny smittebølge kan innebære.

Han understreker likevel at de hele tiden har vært opptatt av å lytte til smittevernekspertenes råd, og må stole på at helsemyndighetene har kontroll.

14. juli viste en rapport fra Folkehelseinstituttet at 65 prosent av de ansatte i skoler og barnehager hadde fått sin første dose med koronavaksine, ifølge NTB. På samme tidspunkt var 72 prosent av befolkningen over 18 år vaksinert med minst én dose, andelen onsdag var 80,2 prosent.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til Dagsavisen at det forhåpentligvis ikke vil gå veldig lang tid før alle ansatte i skolen og barnehagene er fullvaksinerte.

[ Gravide lever et farlig liv i koronaherjede Brasil ]

Utsatt

– Vi håper og tror at det vil være begrenset med utbrudd i skolene i tiden som kommer, og at lærere ikke vil være spesielt utsatt. Samtidig så skjønner jeg lærernes bekymring og vil samtidig minne om at det gjennom pandemien ikke ser ut som lærerne i vesentlig større grad enn andre yrkesgrupper har fått alvorlige konsekvenser av pandemien, sier Guldvog til Dagsavisen.

Folkehelseinstituttets tall for perioden januar til mars 2021 viste at lærere kom på 12. plass over de mest utsatte yrkene i pandemien, mens barnehageansatte kom på 6. plass.

– Jeg er klar over at det andre yrker som har vært hardere rammet, men jeg tror også at konsekvensene av at lærerne har vært smittet, og måttet være i karatene er veldig store, sier Handal og legger til:

– Særlig når regjeringen har sagt at utdanning for barn- og unge er område de har ønsket å prioritere. Konsekvensene blir veldig dramatiske for elever og lærere når det er mye smitte- og karantenesituasjoner. Tap av fysisk undervisning er svært alvorlig for barn og unge.

Stoler på FHI

Leder av Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs er ikke kritisk til at unge under 18 år slipper smittekaratene.

– Jeg stoler på at Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt noen gode vurderinger her, og vi pleier som regel å lytte til dem når det kommer til disse spørsmålene. Vi tror dette skal gå fint.

Samtidig er han tydelig på at skolene må være forberedt på ny smitte.

– Det er fortsatt smitte i landet, og selv om vi har lite smitte nå, kan det endre seg fort. Det er viktig at vi ikke slapper for mye av selv om vi går over i grønt nivå.

– Er dere bekymret for hva skolestart vil innebære for mange av lærerne ikke er fullvaksinerte?

– Vi ønsker at lærerne skal være vaksinerte, og mener regjeringen burde lyttet til Utdanningsforbundet da de ba om å bli prioritert. Samtidig tror vi ikke dette fritaket fra smittekarantenen vil føre til økt risiko for smitte blant lærere og elever.

– Er det positivt å slippe smittekarantene da?

– Det er jo kjipt å være i karantene, så det er nok en lettelse for dem det gjelder.

---

Skolestart

Skolene starter mandag 16. august.

Barnehager planlegger for grønt nivå fra 1. august

---