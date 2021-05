Nye råd til russen på Nord-Jæren

Etter utbruddet i forrige uke ble videregående skoler satt på rødt nivå. Russen gikk i selvpålagt karantene, satte feiringen på vent til 13. mai og testet seg i stor skala. Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding onsdag.

De fire ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg ønsker russen en god og trygg russefeiring.

– Russen har selv etterspurt mer konkrete råd og anbefalinger for å forhindre nye smitteutbrudd. Alle, også russen, har et ansvar for å være forsiktige og bidra til at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. Utbruddet viste at situasjonen på Nord-Jæren fortsatt er skjør, men også at russen tar ansvar og bryr seg om hverandre. Nå er det viktig at de, som alle andre, tester seg også ved veldig lette symptomer, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

Maks ti i én russebuss

Ifølge de nye retningslinjene for russen på Nord-Jæren kan maks ti russ samles i en russebuss, og det er ikke lov å motta besøk inne i bussen. Ved samlinger utendørs kan man være maks 20, men alle må holde minst én meter avstand både inni busser og utendørs. Det anbefales fortsatt å ha så få nærkontakter som mulig, helst ikke mer enn 20 nærkontakter i løpet av russetiden.

– Rådene er basert på erfaringene fra det nylige utbruddet, der vi så hvor effektivt og raskt viruset spredte seg fra buss til buss. Derfor er det viktig å begrense antallet nærkontakter, og ha lav terskel for testing selv ved milde symptomer, sier smittevernoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune.

---

Råd for russetiden:

Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper.

Ved innendørs samlinger i private hjem gjelder nasjonale råd om ikke å ha mer enn fem gjester.

Rulling med buss forstås som privat aktivitet innendørs, og da gjelder maks 10 deltakere. I tillegg bør det luftes regelmessig i bussen.

Ikke ha besøk i russebussen.

Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer).

---