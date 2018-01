Nye Trender

Søndag kom nyheten om at stjernefotografene Bruce Weber og Mario Testino har fått fyken fra Vogue. Anklagene gikk på seksuell trakassering av 15 mannlige modeller og 13 mannlige assistenter. Til tross for at folk nå reagerer med sjokk og vantro kommer nyheten ikke som noen stor overraskelse for de som har fulgt med en stund. Bransjen hyller alt som balanserer på kanten av det akesptable. Og i kontrast til andre bransjer som herjes av #metoo-skandaler er motebransjen verst for unge menn.

Gutteproblem

I fjor vakte det oppsikt da fotograf Terry Richardson fikk fyken for seksuell trakassering av unge jenter. Da jeg kontaktet Eivor Øvrebø hos Team modellbyrå om saken sa hun at sexpresset i bransjen er stort, men at jeg burde legge meg på minnet at det faktisk er tøffere for unge gutter, enn for jenter.

Homofobi

Jeg skrev ikke mer om saken da, mest fordi det er et vanskelig tema når man er heterofil og kvinne. En blir jo fort beskylt for å være homofob, eller å ha en eller annen skjult agenda. Dessuten har homofile menn i alle år fått skylda for mye av det som er galt i motebransjen når det gjelder utseendefokus og kroppspress. Og selv om ikke alt er uten sannhet, er teoriene syltynne, lettvinte og altfor heterovinklet. Men, om en mann forteller at han er blitt utsatt for sexpress av en annen mann, skal vi da ikke tro på han?

Voldtekt

Vi har ikke hørt så mange menn stå fram i kjølvannet av #metoo. Men en av de som har tatt opp tematikken er Noah Michelson, redaktør for Huffington Posts kommentarsider Queer Voices. For noen år siden ble han voldtatt av en mann på et utested. Han holdt kjeft om det fordi han hadde skam- og skyldfølelser. Men, det var noe mer. At både han og overgriperen tilhører en gruppe som selv er blitt diskriminert, gjorde at det føltes ekstra illojalt å oute noen. I fjor valgte han likevel å ta bladet fra munnen, og å skrive en lang kommentar om det han kaller «den vonde sannheten om homofile menn og seksuelle overgrep».

#MaktToo

Han oppfordrer alle skeive til å snakke åpent om overgrep og trakassering. Og hvorfor ikke? Dersom anklagelsene mot Weber og Testino er riktige, belyser det ytterligere at overgrep på jobben er et gigaproblem – i alle leire. Overgripernes legning gjør jo saken verken verre eller bedre. Men det tydeliggjør at overgrep dreier seg mer om makt enn det gjør om kjønn.