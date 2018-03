Mannen bak «den lille sorte» er død

Nye Trender

Hubert de Givenchy var den designeren som sammen med Christian Dior som var med å sette Paris solid på kartet på 1950-tallet. Med sans for ladylike eleganse ble han raskt en av favorittene til europeiske konghelige, og skal blant annet han levert mange kjoler til dronning Elizabeth.

Audreys favoritt

Audrey Hepburn omtalte hyppig Hubert de Givenchy som sin favorittdesigner, og han var mannen bak den legendariske looken som gjorde Hepburn til superstjerne i filmen «Breakfast at Tiffany's». De to møttes første gang under innspillingen av filmen «Sabrina» i 1953 og det var gjennom det 40-år lange vennskapet med Hepburn at han berømt over hele verden og gjorde at særlig amerikanerne trykket Givenchy til sine bryst. Sammen med designeren Oleg Kassini var han også med å skape Jackie Kennedys legendariske sekstitalls statementstil.

Den lille sorte

Givenchy var den første moteskaperen som laget såkalt ready-to-wear-kolleksjoner. Han var også mannen bak begrepet «den lille sorte» - om den klassiske svarte cocktailkjolen som aldri går av moten og passer til absulutt alt, selvom Coco Chanel var den som designet plagget først.

Hubert de Givenchy ble 91 år gammel.