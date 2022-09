Lakseoppdretter: – Påvirker hvor vi vil velge å ekspandere

Regjeringen vil hente 33 milliarder kroner ekstra, ved å innføre skatt på havbruk og vindkraft. Det ble klart på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Det er en ekstra faktor som gjør at vi ser mot utlandet, sier Thomas Myrholt, daglig leder i Akvafuture, som driver oppdrett av laks.

Tiltaket som vil ramme havnæringen er innføringen av grunnrenteskatt på 40 prosent i havbruk. Her vil regjeringen hente inn 3,65–3,8 milliarder kroner årlig.

Ifølge regjeringen vil et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikre at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

I år har Akvafuture en produksjon på 3.000 tonn. Neste år vil de ha en produksjon på 6.000 tonn, og vil dermed være over bunnfradraget.

– Det påvirker hvor vi vil velge å ekspandere, og vi har allerede begynt å se på andre steder i verden, sier Myrholt.

Han mener det er riktig at man må kompensere for å bruke naturressurser, men at skatten virker streng.

– Jeg ville heller sett et annet fokus. Nå tømmes næringen for penger, i stedet for å omstille til mer lukkede produksjonsmåter som tar tak i utfordringene med lus, sykdommer, slam og dødelighet, sier han.

Selskapet Akvafuture driver med lukket anlegg i sjø, som krever store investeringer.

