På fredag kan mossingene nyte en pils på byens utesteder igjen

Men det er ikke fritt fram for skjenking. Alkohol kan bare serveres i sammenheng med matservering. Ingen gjester får slippe inn etter klokka 22.00. Og det blir skjenkestopp ved midnatt. Dette er i tråd med de nasjonale bestemmelsene.

Risikonivå 3

Det var kommuneoverlege Kristian Krogshus som la fram et forslag om nye regler. Han viste til at Moss er i kategorien risikonivå 3, og at det ikke er smittevernfaglige årsaker for å ha strengere skjenkeregler i Moss enn det som gjelder nasjonalt.

Ros til ordfører og kommuneoverlege

Både kommuneoverlegen og ordfører Hanne Tollerud fikk ros for å reagere raskt etter at Stortingsflertallet hadde åpnet for mer fleksible skjenkebestemmelser enn det regjeringen la opp til. Det er kun en dag siden formannskapet forlenget de strenge koronatiltakene i Moss. Men da anbefalingene kom fra Stortinget, FHI og fra kommuneoverlegen i Moss, var det var det raskt politisk enstemmighet om å vedta endringen i skjenkebestemmelsene.