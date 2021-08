Mener pakker med millioner av kroner har ligget i skogen i minst åtte år

24. juni ble det funnet store mengder kontanter pakket inn og gjemt i Mossemarka. Funnet ble gjort i et tildekket hulrom i nærheten av Våpenhula, en liten grotte som huset utstyr for motstandsbevegelsen Milorg under andre verdenskrig.

Politiet ble raskt koblet inn i saken og etterforsker nå hvor pengene kommer fra.

– Vi har gode holdepunkter for å si at pengene stammer fra en konkret straffbar handling, sier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten.

Har gjennomført avhør

Av hensyn til etterforskningen kan han ikke gå inn på hvilken konkret sak det er snakk om.

– Hvorfor mener dere pengene knyttes til denne saken?

– Det er basert på opplysninger fra tidligere straffesaker, tips og avhør, svarer politiadvokaten.

Den kriminelle handlingen som politiet knytter pengene til, skjedde på Østlandet.

Foreløpig har ikke politiet gjort noen pågripelser, men ifølge Tveten har de flere mistenkte i saken.

– Hvor sikre er dere på at pengene stammer fra denne saken?

– Vi mener holdepunktene våre er gode, men det gjenstår fortsatt en del etterforskning før vi kan si at vi er helt trygge på det, svarer han.

Pengene lå skjult inni denne lille hula. (Ole Bisseberg)

Langtidslagret

Pengene som ble funnet i Mossemarka lå i fire pakker. Politiet mener de har ligget i skogen over lang tid.

– Vi har noen gode teorier på akkurat hvor lenge de har ligget der. Vi ønsker ikke å gå inn på noe konkret årstall, men vi mener de har ligget der i hvert fall 8 til 10 år, sier politiadvokat Tveten.

Kripos har undersøkt og telt opp pengene. I tre av pakkene lå det 1,5 millioner kroner. Den siste pakken var i såpass dårlig forfatning at pengene ikke lot seg telle, men pakken er lik i utseende og vekt som de andre. Derfor går politiet ut ifra at den inneholder ytterligere en halv million kroner.

Til sammen dreier det seg om rundt to millioner kroner. Pengene skal ifølge politiet ikke stamme fra et ran. (Ole Bisseberg)

Trodde pengene kom fra NOKAS-ranet

Det var Ole Bisseberg og kompisen hans som gjorde det oppsiktsvekkende pengefunnet i sommer. Han følger nå spent med på hva politiets etterforskning vil vise.

– Jeg er kjempespent. Jeg håper virkelig de finner ut av det, sier han.

Bissebergs hovedteori var at pengene stammet fra NOKAS-ranet i Stavanger i 2004. Det har imidlertid politiet avkreftet.

– Foreløpig peker ingen av våre undersøkelser på at det stammer fra vinningskriminalitet som ran, sa politiadvokat Tveten til NRK tidligere denne måneden.

– Jeg ble skuffa da de sa det ikke kom fra NOKAS. Jeg hadde stor tro på det, forteller Bisseberg.

Han forteller at han og kompisen ikke har vært på noen nye skattejakter i området etter at de gjorde pengefunnet, foruten en liten tur med Krimpodden til VG.

– Politiet var der dagen etterpå med hundepatrulje. Hadde det vært noe mer der, regner jeg med de ville ha funnet det, sier han.