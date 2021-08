Erna Solberg i Moss for å høre om satsing på lærlinger

På Bertel O. Steen i Moss er det til sammen 12 lærlinger som for øyeblikket aspirerer til å bli mekanikere. Tirsdag kom det fornemt besøk, og lærlingene kunne by på både erfaringer og bilopplæring.

[ Vetle (18) er én av 2500 lærlinger som startet opplæringen midt i koronaåret ]

Hva er en lærling?

En lærling er en person som gjennomgår opplæring og praksis i et lærefag, som for eksempel mekaniker, hos en godkjent arbeidsgiver. Dette innebærer som regel to år med videregående opplæring, med to påfølgende år i praksis hos en arbeidsgiver. Dette kulminerer i fagbrev eller svenneprøve, som – om fullført – kvalifiserer personen til arbeid i et gitt yrke.

Ifølge Utdanningsdirektoratet var det en økning på 32 og 25 prosent lærlingplasser i henholdsvis kommunal og statlig sektor Fra 2012 til 2017. Privat sektor, som har den største andelen lærlinger, hadde en stigning på 16 prosent i samme periode.

I en rapport utarbeidet av Statistisk sentralbyrå i 2018 framkom det at fire av fem som fikk fagbrev etter fullført lærlingperiode, er i jobb fem år etter fagprøven.

[ «En kommune som tar inn lærlinger viser samfunnsansvar» ]

Lang tradisjon for lærlinger

Bilbransjen er en av de største lærlingplassene i norsk næringsliv. Konsernsjef Herman Frigstad forteller at det samlet sett er omtrent 160 lærlinger i Bertel O. Steen-systemet, og at det alltid er behov for flere.

– Bertel O. Steen har en lang tradisjon med å ta inn lærlinger. Vi er avhengige av dyktige mekanikere for å holde hjulene i gang, sier han.

Vidar Karlsen, salgssjef på Bertel O. Steen Moss, legger til at lærlinger er noe som det satses ekstra på:

– Vi har alltid satset stort på lærlinger, både fordi vi er helt avhengige av å få inn nye, kunnskapsrike ungdommer, i tillegg til at det er en fin måte å bidra i samfunnet på. De lærlingene vi har hos oss nå, er dyktige og viser ståpåvilje. Vi er heldige som har dem, skryter Karlsen.

Statsminister Erna Solberg (H) og Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold, fikk en innføring i hvordan det var å være lærling. (Peder Wehn )

Lærlingene trives

Christian Abelsen (22) har vært lærling på Bertel O. Steen i to år nå og skal om få uker ta svenneprøven. Tirsdag kurset mossingen statsminister Erna Solberg i hvordan det er å bytte spylervæske på en ny Mercedes-Benz-elbil.

– Jeg liker veldig å jobbe her. Vi lærer masse, få enda mer ut av det, og gleder meg til å jobbe som mekaniker framover. Og det var selvfølgelig stas å vise statsministeren hvordan ting gjøres.

– Er det vanskelig å få lærlingplass?

– Det er dessverre kamp om plassene, så det er ganske vanskelig å få lærlingplass. Jeg måtte søke rundt 10 steder før jeg fikk plass hos Bertel O. Steen. Men nå er jeg strålende fornøyd med å ha fått sjansen her, forteller Abelsen.

Mossingen Christian Abelsen (22) har vært lærling på Bertel O. Steen i to år nå, og skal om et par uker ta fagbrev. Han stortrives i bedriften. (Peder Wehn)

Flere lærlingplasser nødvendig

Solberg forteller Moss Dagblad at økningen i lærlingplasser er helt nødvendig for å mette behovet for fagarbeidere de neste tiårene:

– Vi har gjort store framskritt innenfor lærlingplasser de siste årene. Men fremdeles er det spådd at Norge kommer til å mangle rundt 90 000 fagarbeidere i 2035. Derfor må vi jobbe målrettet for at flere velger yrkesfag og får tildelt lærlingplass framover.

– Hvordan skal dette gjøres?

– Vi har blant annet innført krav til bedrifter om å ha et antall lærlingplasser, økt lærlingtilskuddet per lærekontrakt og styrket samarbeidet mellom partene i arbeidslivet for at alle forplikter seg til å jobbe sammen for å skaffe flere læreplasser.

– Samtidig har vi innført en ny merkeordning for å synliggjøre lærlingbedrifter, i tillegg til at vi har satt krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Dette skal på lang sikt øke antallet lærlinger i staten, avslutter Solberg.

Ifølge Utdanningsdirektoratet var det totalt var 43 322 lærlinger i lære per 1. oktober 2018. Samtidig var det 28 400 godkjente lærebedrifter samme år.

[ Lærlinger og lærlingkrav ]

---

Bertel O. Steen

Bertel O. Steen er Norges eldste importør av biler, og ble grunnlagt i 1901.

I 1907 formidlet konsernet de første salgene av biler, nemlig tre biler av det amerikanske merket Cadillac.

I dag importerer konsernet Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Smart, Fuso og Setra.

I tillegg er konsernet en betydelig aktør innen bildetalj, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet en omsetning på 15 milliarder kroner og sysselsatte 2 550 årsverk.

---