Helsearbeider i Moss har fått påvist mutert koronavirus

Onsdag kveld fikk Moss kommune beskjed om at ytterligere én person i Moss har fått påvist den muterte UK-varianten av koronaviruset.

Vedkommende er ansatt i Enhet hjemmetjenester i kommunen.

Det er totalt to ansatte ved enheten som har fått påvist korona den siste uka. De to smittede er ikke nærkontakter til hverandre. Den andre ansatte er én av to personer som har fått påvist smitte i Moss det siste døgnet.

Per nå er 18 ansatte i hjemmetjenesten og ingen brukere satt i karantene.

– Veldig beklagelig

Den ansatte som har fått påvist den muterte varianten av koronaviruset kan knyttes til utbruddet ved Sykehuset Østfold. Der hadde 7 ansatte og 18 pasienter fått påvist smitte per tirsdag.

– Vi følger smittesituasjonen knyttet til utbruddet ved Sykehuset Østfold tett, og har dialog med Folkehelseinstituttet om situasjonen og videre oppfølging. Det at vi ser forgreininger til hjemmetjenesten i Moss kommune er veldig beklagelig, og vi jobber nå med smittesporing, testing, isolering og karantene for å begrense spredning i størst mulig grad, sier sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.