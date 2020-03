Så langt er det registrert seks tilfeller av koronasmitte i Moss, men kommunen forventer at antallet vil øke. Mandag venter de på svar fra 60 prøver - i all hovedsak lokale helsearbeidere, med koronalignende symptomer.

– Vi forventer at det vil komme en betydelig økning i antall smittetilfeller i dagene fremover. Situasjonen er krevende og kommer til å bli enda mer krevende, sa kommuneoverlege Kristian Krogshus mandag.

Flere har allerede meldt seg

Nå forbereder kommunen seg på at flere av deres helsearbeidere kan bli syke, eller av andre årsaker ute av stand til å jobbe.

Det kan kreve at kommunen må be om ekstern hjelp for bidra med å håndtere koronasituasjonen.

Som et ledd i disse forberedelsene ber de nå innbyggere i Moss med helsefagbakgrunn, som ønsker å bidra i kommunens koronaarbeid, om å registrere seg via deres hjemmeside. Kartleggingen gjelder ikke personer som allerede har kommunen som arbeidsgiver.

– Vi har allerede fått mange henvendelser, og det setter vi pris på, sier Krogshus.

Målet med kartleggingen er å skaffe en oversikt over lokale ressurser, som kan bli bedt om å bistå ved behov.

