Vil ha komiker med knert

Lokale nyheter

Morten Abel (55)

Slipper ny plate i dag. Og spiller konsert i Operaen på søndag.

To konserter i Operaen står i sterk kontrast til to kvelder på Viking Stadion med Mods?

– Ja, det blir nok en litt annen energi. Operapublikum er nok veldig ordentlige og edruelige folk som setter god pris på bra lyd og gjerne vil sitte litt godt kontra de som er mer opptatt av å gå på rockeklubb. Det stiller også litt andre krav til en mer velregissert opptreden. Men det like jeg, det er en gave til en entertainer.

På den nye plata di synger du: «Eg va’kje ung. Eg va’kje dum. Eg va’kje full. Det var midt på dagen og alt eg lirte av meg var bare tull» – er det noe selvopplevd?

– Alt jeg skriver er selvopplevd. Akkurat den låta er ikke skrevet i mitt lykkeligste øyeblikk, men et sånt øyeblikk da man tenker: «Hva er det egentlig jeg holder på med?»

I «Andre goe daga» synger du på bodødialekt, det er litt overraskende?

– Jeg vokste opp i nord og har et godt forhold til Nord- Norge, drar dit ofte. Så det er en sang som er en hyllest til den gode barndommen der oppe.

Da blir vel bodøværingene ekstra happy?

– Ja. Eller, man skal være forsiktig med å ta sånt for gitt. Det kan jo være noen tenker «ka faen er det for noe bullshit søringen driver med»?

I en av angene dine synger du «If the music’s too loud – You’re too old» – er det basert på egne erfaringer?

– Kanskje. Pop og rock er a young man’s game. Man konkurrerer jo på en måte både med generasjonen før deg og generasjonen etter deg og musikk fra absolutt hele verden, så du skal være veldig bra for å følge med. Da er det viktig å stå støtt og være knusende ærlig.

En gang jeg intervjuet deg skiftet du antrekk tre ganger i løpet av intervjuet. Du har alltid likt å sprenge grenser, ikke bare musikalsk, men også visuelt?

– Ja det er viktig for meg å kunne bruke hele paletten. Jeg har alltid vært opptatt av det visuelle, jeg vokste opp med glamrock og punk. Nå påsto jo punkere at de ikke var opptatte av stil, men det er også en stil.

Hvor opptatt av klær er du på en skala fra 1 til 10?

– Der er jeg nok en sterk tier, jeg er veldig opptatt av klær. Jeg liker å kle meg opp og ut når jeg står på scenen, da skal dressen sitte godt og gjerne ha en sterk farge. I hverdagen slakker jeg litt, å kle seg som en popstjerne er ikke forenlig med norsk sprengkulde.

Du har gjort karriere flere ganger med forskjellige band og lykkes hver gang – hva er hemmeligheten?

– Eneste jeg kan komme på er at jeg elsker musikk. Det er kun det jeg har holdt på med hele livet og det eneste jeg kan, det har liksom aldri vært noen plan B. Så kanskje det er grunnen, at jeg går all in.

Du synger på både norsk og engelsk, hva foretrekker du?

– Åh, vanskelig spørsmål. Men akkurat nå syns jeg det er veldig fint å synge på norsk, det blir noe nært ved det når man tør å bruke språket. Å skrive engelske tekstlinjer blir mer som å bygge bilder med ordene. Men jeg står med en fot solid plassert i hver leir.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker vin. Jeg er blitt en vinsnobb med årene og har til og med en egen vin.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ei morsom dame. Gjerne en kvinnelig komiker. Og så hadde det vært ekstra topp om hun hadde en liten knert på innerlomma. Ja, en komiker med knert!