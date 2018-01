Lokale nyheter

Onsdag ble det avslørt at Ulf Leirstein (Frp) har sendt pornografiske eposter til en 14-åring. Universitetslektor- og stipendiat i statsvitenskap ved Nord universitet, Espen Leirset, sier til Dagsavisen Østfold at han ikke tror Frp vil oppleve den samme velgerflukten som Ap har gjort etter Giske-saken.

– Kan bli et blaff

– Saken med Leirstein er alvorlig, men ser mer kortvarig ut. Håndteres den riktig av partiet, kan det bli et blaff i media, selv om det selvsagt er alvorlig for dem det gjelder. Det er jo med dette som med all krisehåndtering; det å være proaktiv er en fordel. Vi ser det nå med Unge Høyre-lederen, som valgte å kaste kortene før krisen kom, sier Leirset.

Han tror at Ap tapte på å ikke konkludere fort nok i saken, men at den likevel var ekstra spesiell.

– Giske-saken var spesiell fordi Giske er den han er, nemlig en av Norges mektigste politikere. Arbeiderpartiet innså ikke dimensjonene før det gikk lang tid. Den fellen kan andre partier nå sørge for å unngå. Det er interessant å se at det hver dag kommer nye ting for dagen, og det er ikke overraskende at det nå går nevrotiske politikere rundt i alle partier og er redde for å bli tatt for atferd det tidligere ikke er stilt spørsmål ved, sier statsviteren.

Skrev beklagelse

Onsdag meldte NRK at Leirstein hadde sendt pornografiske bilder til en 14 år gammel gutt i Østfold FpU i 2012. Leirstein gikk umiddelbart ut på Facebook og beklaget saken.

– Uten å kommentere alt som framkommer, erkjenner jeg å ha gått over streken, og det beklager jeg, skrev Leirstein.