Koronarelatert dødsfall i Våler kommune

– Mannen som nylig testet positivt for covid-19, døde brått og uventet i sitt hjem ved 8-tiden 14. august, skriver kommunen på sine nettsider.

Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning, men mannen ble deretter erklært død av lege på stedet.

Kommunen opplyser at avdøde hadde uka før testet positivt for covid-19 og hadde symptomer på koronasykdom etter en reise i et land i Norden (tidligere grønt land).

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte i denne tunge stunden. Dette er veldig trist. Vi har mistet en innbygger, og vi har ingen å miste, sier ordfører Reidar Kaabbel.