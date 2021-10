Om regjeringens satsing på barnevernet

Pettersen legger likevel ingenting imellom, når han forsøker seg på å beskrive hvordan barnevernet nå vil bli et dårligere tilbud til de som trenger det.

[ Bakgrunn: «Er det virkelig barnas beste som lå til grunn når man satt på Hurdal og ble enige?» ]

Etter et omfattende antall rapporter med alvorlige signaler om mangler og feil i barnevernet. Etter sterke bekymringer fra både barneombud, helsedirektorat og riksrevisjon. Samtidig med gjentatte advarsler fra brukere, deres organisasjoner og ansatte, kunne man kanskje forventet en noe mer ydmyk tilnærming fra Høyres talsperson. I tillegg kan neppe Tage Pettersen ha unngått å ha hørt klare meldinger fra kommunene, som tydelig har sagt fra om en barnevernsreform som er underfinansiert.

Valget i høst viste at folk ønsket et politisk skifte, der vi styrker velferden, fordeler bedre og sikrer en god arbeidshverdag. Som del av den jobben regjeringen skal gjøre, hører det med at vi ønsker at selskaper med økonomisk fortjeneste som hovedmål, ikke skal bruke våre felles budsjetter som er tiltenkt en bedre hverdag for barn i barnevernet. Vi trenger disse pengene til økt kompetanse, og utvikling av trygge tilbud for barn og ansatte.

