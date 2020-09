Dataspillet «Stjernekolonien» ble lansert på Øreåsen skole i Moss onsdag ettermiddag.

Handlingen i spillet dreier seg om utfordringer de to sjuåringene Luna og Noah møter i den digitale verdenen. Spillet retter seg mot elever i 1. til 4. klasse, men både foreldre og barn får bryne seg på de ulike dilemmaene Luna og Noah stilles overfor, ifølge Medietilsynet.

– Ett av tre barn får sin første mobil allerede før de fyller åtte år. Derfor er det viktig å snakke med barna om den digitale hverdagen fra tidlig alder, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Spillet er det første i sitt slag, idet det utgjør et konkret verktøy som kan hjelpe foreldre å gjøre barna til bevisste mediebrukere, og kan være til god hjelp når familien skal bli enige om regler for bruk av sosiale medier og dataspill, ifølge tilsynet.

«Spacebook» og «Månesverdet»

Luna og Noah lever i en digital verden til forveksling lik vår egen, med blant annet det sosiale mediet «Spacebook» og dataspillet «Månesverdet». Temaer som tas opp i spillet, er blant annet skjermtid, pengebruk i spill, personvern, sosiale medier og foreldrenes digitale medievaner.

Tanken er at barn og voksne sammen skal håndtere situasjonene Noah og Luna står i, selv om det ikke alltid finnes noe fasitsvar. Du kan selv prøve spillet på Medietilsynets nettsider.

– Start tidlig

– Foreldreundersøkelsen 2020 fra Medietilsynet viser at ni av ti foreldre snakker med barna sine om dataspill og sosiale medier. Det er bra, men vi vet at disse samtalene ofte er preget av konflikt og sterke følelser. Derfor kan det være fint å ta diskusjonene gjennom et spill med karakterer man kan identifisere seg med. Vi håper «Stjernekolonien» skaper rom for refleksjon og læring både for liten og stor, sier Velsand.

Undersøkelsen viser også at det er forskjell på hva foreldrene vet om barnas digitale medievaner og hva barna selv rapporterer om. Barna begynner tidligere med sosiale medier, har i større grad åpne profiler og kjøper mer i spill enn foreldrene tror.

– Vårt råd er å starte samtalene om det digitale livet tidlig, slik at barna kan utvikle en kritisk medieforståelse og god digital dømmekraft før de vanskeligste dilemmaene oppstår, sier Velsand.

