200.000 kroner fra Moss til Kenya

Elevene arrangerte blant annet et eget løp, og solgte bakverk og produkter laget ved skolens verksted for å skaffe til veie pengene. Midlene skal gå til innredning og drift av senteret.

– Så godt som alle elever og ansatte på hele skolen stilte opp. I fjor kunne vi gi 120.000 kroner til å bygge caresenteret i den lille byen. I år kan vi gi nærmere 200.000 kroner til innredning og drift av senteret. Vi er utrolig stolte av årets innsats, sier utdanningsleder ved Malakoff videregående skole, Anne May Sandvik Olsen i en pressemelding.

Rørte mottakere

Senteret i den kenyanske byen Giribe drives i samarbeid med den uavhengige organisasjon Tumaini, et prosjekt som startet opp i 2005 på initiativ fra ildsjeler i Østfold. De er storfornøyde med støtten fra skolen.

– Jeg var på aksjonsdagen, og makan til engasjement! Det var en positivitet jeg ble veldig rørt av. At lærere tar denne avgjørelsen og vil hjelpe oss å hjelpe er stort. At elevene, som er vår kommende generasjon, viser så stor innlevelse og glede over å hjelpe er enda større, fastslår styremedlem i Tumaini, Line Viken Borgersen.

– Ny fremtid

Hun forteller videre at samarbeidspartneren deres i Kenya også er veldig takknemlige.

– De er sjokkerte og lykkelige over å se bilder av elever og lærere og til og med rektor, som løp i mange kuldegrader for å hjelpe de mest sårbare hos dem. Dette vil ikke bare bety en ny hverdag for disse barna, men til og med en ny fremtid med masse håp, sier Viken Borgersen.