Snekrer og løper for å drifte Østfold-«barnehjem» i Kenya

Elevene ved Malakoff videregående skole i Moss jakter inntektsbringende arbeid i dag, og inviterer torsdag ettermidddag til auksjon, mosjonsløp og loddsalg til inntekt for det såkalte caresenteret de har bidratt til å reise i den kenyanske landsbyen.

Omsorgssenteret er til for utsatte barn og unge i Giribe. I fjor samlet Malakoff-elevene inn 120.0000 kroner, og nå er senteret bygd. Hjemløse barn ved en av skolene i området har fått tak over hodet. To lærere og fire elever var i Giribe i høst og har selv sett at pengene går til det de skal.

Løp inn 7.000 kroner alene

Torsdagens kronerullingstiltak skal skaffe inntekter til å drifte senteret.

- Vi håper folk og bedrifter tar vel imot elever som spør om arbeid denne dagen. I tillegg vil en del elever gå rundt i Moss og Rygge med egne bøsser for å samle inn penger, opplyser Malakoff-ansatte Anne May S. Olsen i en pressemelding.

Ved skolen starter programmet med et solidaritetsløp fra klokka 16. Her har elever og lærere skaffet seg sponsorer, som gir dem en sum per runde de klarer å løpe. I fjor klarte en elev alene å løpe inn 7.000 kroner.

Kvelden på skolen inneholder også auksjonering av ting elevene har laget samt loddsalg. Fra salget av varmmat i kantina går halvparten til solidaritetsaksjonen.

Startet i Østfold

Den uavhengige organisasjonen Tumaini jobber med hjelpeprosjekter i Kenya, og står bak også dette prosjektet, som ble startet av folk bosatt i Fredrikstad og Sarpsborg.

Tumaini drifter to skoler og et helsesenter i landsbyen Giribe øst i Kenya.