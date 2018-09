Regissøren om French og Moland-film: - Ingen forsvarstale

Kultur

- Dette skal ikke være en forsvarstale for noen. Men heller ikke noe karakterdrap, sier Marius Holst.

Han er regissøren av filmen «Mordene i Kongo», som er tett basert på den sanne historien om Joshua French og Tjostolv Moland. De to norske mennene ble siktet for drap og spionasje i Kongo, og siden dømt til døden. Moland døde i kongolesisk fengsel, French ble etter mange runder og mye diplomati i kulissene hentet hjem til Norge 17. mai i fjor.

- Det vi har prøvd å gjøre er å undersøke. Ser på fakta og teorier og muligheter. Et sted der inne ligger sannsynligvis sannheten. Mer kommer jeg ikke til å si om skyldspørsmålet, sier regissør Holst videre.

Dikter også

Onsdag kveld presenterte han «Mordene i Kongo» på Blått Lerret i Oslo, et arrangement der filmskapere viser klipp fra og forteller om filmer som kommer.



- Det fins pårørende, mennesker som er her, og folk som ikke er her, som er døde. Det fins bilder, videoer, vitner. Så vi kommer veldig tett på. Men noen steder må vi dikte. Noen dører var stengt. «Mordene i Kongo» er ingen dokumentar. Men den tar vare på essensen i det som er sant, og hvem menneskene er, sier Holst videre.

- Filmen handler om et merkelig vennskap. Det zoomet jeg inn på. Og om å bli stående alene igjen, å miste den ene veggen du har. Hva skjer da, og hva skjedde forut. Vi har lagt ned et enormt researcharbeid. Det har vært som å ri en sinnssyk hest.

Etisk fallgruve

Filmen skulle opprinnelig baseres på Morten A. Strøksnes’ dokumentarbok «Et mord i Kongo» fra 2010. Filmselskapet Friland kjøpte opsjonen på å gjøre boka til film, og kontaktet Marius Holst for å få ham til å regissere ikke så lenge etter.

Man Holst vegret seg.

- Du ser de etiske og moralske fallgruvene som ligger der. Og at jeg ikke visste hvordan jeg skulle knekke det. Det er så vanskelig å forstå omfanget, forstå motivene. Det føltes umulig. Farlig, sier han.

Til Kongo selv

Han takket likevel ja, etter å ha satt som premiss at han selv skulle gjennomføre samme turen som French og Moland i sin tid gjorde, fra Uganda og til konfliktområdet i Kongo. Det gjorde han. Filmen er imidlertid spilt inn i Sør-Afrika, utescenene i Durban og innescenene i Cape Town.

- Vi hadde gjort et enormt researcharbeid. Så, i 2013, dør Tjostolv Moland. Jeg står i Haugesund og tenker at ok, da legger vi fra oss denne filmen. Men så går det litt tid. Og så åpner det seg en annen historie enn den som ble brakt til meg først. Og så begynner det å bevege seg, det som er blitt den filmen vi har laget nå.

Hemmelig

Underveis måtte filmingen holdes hemmelig, for at ikke arbeidet med å hente Joshua French hjem til Norge skulle forpurres.

- Hemmeligholdet har gjort det hele til en veldig annerledes opplevelse. Litt av paranoiaen sitter fremdeles i meg, her jeg sitter og snakker om filmen. Jeg har blitt så vant til å ikke lyve, men unngå å si sannheten.

Menn som liker vold

Filmen skal ha premiere 26. oktober, og er ennå ikke helt ferdig.

- Jeg kom rett fra ettersynken nå. Monologen vi nettopp viste vil være annerledes i den ferdige versjonen, sier Holst.

Ettersynk er når lyd legges på film etter innspilling. Monologen Blått Lerret-publikummet fikk høre Aksel Hennie framføre, er hentet fra filmens start. Mens stillbilder av Joshua French og Tjostolv Moland, altså ikke skuespillerne Tobias Santelmann og Aksel Hennie, flimrer kjapt over skjermen, snakker rollefiguren Joshua French om det han kaller «en mannetype som dras mot vold». Slike menn er ikke forferdelige mennesker som banker kona, men menn som er interesserte i vold, fortsetter han. «Og en sånn type mann er det ikke rom for å være i Norge, det er ikke plass for sånne som oss. Om man innser at denne typen mann fins, er man halvveis til å forstå», sier rollefiguren French.

- Replikken er skrevet. Men den er French, sier Marius Holst, regissør av «Mordene i Kongo».