Kvinnedominans i årets Grammy-nominasjoner – Aqua nominert for «Barbie»-filmen

Artisten SZA leder an med ni nominasjoner, blant annet til prisene beste album, beste sang og i flere av sjangerkategoriene. Hun har i år vært aktuell med albumet «SOS» og hatt stor suksess med sangen «Kill Bill».

Sammen med «SOS» i kategorien beste album er også artistene Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey og Olivia Rodrigo nominert, i tillegg til gruppen boygenius. Bare to av de nominerte er ikke kvinner: Jon Batiste og ikke-binære Janelle Monáe.

Swift endte med seks nominasjoner for sitt album «Midnights», færre enn både SZA, Victoria Monét, Phoebe Bridges (som del av boygenius og for et samarbeid med SZA), men har nå til sammen 52 nominasjoner gjennom karrieren. Hun har vunnet tolv ganger.

Musikken laget til filmen «Barbie» har også fått flere nominasjoner. Sangen «Barbie World» av Nicki Minaj, Ice Spice og delvis norske Aqua er nominert i kategorien beste sang laget til visuelle medier. Sangen er en ny versjon av «Barbie Girl», Aquas største hit.

Grammy-utdelingen finner sted i Los Angeles 4. februar.

