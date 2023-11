Helgens nye låter: Aurora er tilbake og Kamelen ser seg over skulderen

Aurora avsluttet Kongsberg Jazzfestival 2023 på Kirketorget. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Aurora

«Your Blood»

---

Blodets kraft skal ikke undervurderes når Aurora Aksnes lar det bli en metafor på den menneskelige skjønnheten og skjørheten. Dette er den første nye musikken Aurora gir ut siden det guddommelig gode albumet «The Gods We Can Touch» som kom for snaut to år siden. Akkurat som tidligere ser vi henne i stadig utvikling, og «Your Blood» er nok den mest varierte og sjangermessig overraskende enkeltlåten hun har gitt ut. Spennvidden i stemmen slår deg tidvis i bakken, men produksjonen til Chris Greatti, som Aurora har skrevet sangen sammen med, nok vil dele vannene. Greatti har skapt eksperimentelle og rå popkonstruksjoner for Poppy og Grimes, men også jobbet med Lady Gaga. Her ender de opp litt midt imellom.

Aurora «Your Blood»

«Your Blood» starter som en hviskende ballade som så nær halvveis blomstrer opp i en rytmisk poplåt som sender henne inn i et kommersielt sjikt vi tidligere ikke har sett henne i. Når hun kommer unna med det er det fordi hun er seg selv uavhengig av sjanger, og at hun tvister det hele på slutten igjen i en nesten avantgardisk jazzaktig miks som bevarer spenningen akkurat i det det begynner å bli ensformig. Ikke godt å si hva vi skal tolke ut av denne når det gjelder veien videre, men det vi vet er at Auroras første bok, «The Gods We Can Touch», er rett rundt hjørnet og at hun legger opp til Norgesturné våren 2024.

Violet Road fra Tromsø

Violet Road (Sverre Simonsen)

---

4

LÅT

Violet Road

«I Will Love You Anyway»

---

Tromsøs stolthet Violet Road girer opp til sitt åttende studioalbum med låten «I Will Love You Anyway», som er en seig og melankolsk rocker som lener seg mot folk-stammen i bandet. Den er et resultat av at albumet som kommer er innspilt i Brooklyn med Joel Hamilton (Highly Suspects, Tom Waits, Black Keys) som produsent. Sammen får de fram livefølelsen i denne enkle kraftballaden som har mer krutt enn spenning under panseret.

Violet Road: «I Will Love You Anyway»

Noen vil kanskje huske at Violet Road for et par år siden ga ut sin første låt med norsk tekst. Det ble åpenbart med den ene, som det ikke engang finnes spor etter på Spotify, og nå er de tilbake i kjent landskap. Dette er en solid hit, og vil sikkert slå an sånn litt ut i klinepartiet på enhver konsert, med vokalen skrudd høyt og inderlig og med et allsangpotensial som mildt sagt er stort.





Vrengt fra Moss

Vrengt fra Moss utgir låten «Snøflak». (Hannah Kleiven)

---

4

LÅT

Vrengt

«Snøflak»

---

Det kan hende tittelen får deg til å tro at «Snøflak» er en koselig vinter- eller julelåt. Men da har du ikke hørt Vrengt fra før. Dette fem mann store kjellerbandet fra rockebyen Moss er i ferd med å ta skrittet opp i lyset, eller er det kanskje opp mellom Obos-blokker, og hus med hund og hage, som de åpenbart ikke har den store sansen for. Dette er en låt om å ikke følge flokken, og som på smart vis drøfter vår tids selvopptatte livsstil.

Vrengt: Snøflak

Bandet har tidligere laget skranglete alternativrocklåter som «Overalt hele tiden» og «Tusen sjanser», men dette kan indikere en ny retning fra bandets side, mot noe mer ryddig, men definitivt ikke mindre spennende. «Snøflak» er poprock med store kontraster i arrangementene, luftig, tekstklart og samtidig støymalende rundt poprockens kjerne av utflytende gitarer. Kanskje blir kontrastene akkurat så store at de tar litt av oppmerksomheten bort fra kjernen og teksten. Vokalist og gitarist Magnus Vold Rygge skriver det han synger og har samarbeidet med Jakob Palmer Kverndokk (gitar) om musikken. Bandet består for øvrig av Eirik Jarl Gjølme (trommer), Truls August Ulriksen (bass) og Eskil Roos Mangrud (tangenter, perkusjon). Preben Sælid Andersen fra Hajk og Death By Unga Bunga har produsert.

Julie Henrikke albumdebuterer

Julie Henrikke: «Hver gang noe minner om deg» (Mikhela Greiner)

---

5

ALBUM

Julie Henrikke

«Hver gang noe minner om deg»

---

Julie Henrikkes debutalbum «Hver gang noe minner om deg» kom egentlig sist uke, men har en holdbarhetsdato langt utover både denne høsten og neste. Fra et ståsted i Lars Saabye Christensens litterære Oslo-nabolag skaper hun underfundig og drivende visepop med tekster som vil noe mer enn å bare være lukt og farge. harmonier som strekker seg fra knirkende forsiktighet i drømmende «Hav og palmer» til mørkere og mer rytmiske saker som «Blanke ark, fargestifter og en fransk garderobe». Vi har tidligere løftet fram låtene «Jessenløkka» og «Tulipanene i Sorgenfri» – nærmest for heimstaddiktning å regne i geografisk forstand. Begge er sammen med tidligere utgitte «Haley» med på et album som understreker hvilket talent Julie Henrikke er som låtskriver, og hvilken kraft hun har formidler av melankolske inntrykk og beskjedne og nærmest skjøre underfundige tanker rundt såre minner og tomheten som har utspring i et brudd slik tittelen indikerer. «Hver gang noe minner om deg» handler om ettertiden ispedd et og annet sanselig konkret tilbakeblikk.

Julie Henrikke: «Hver gang noe minner om deg»

Brudd, sorg og savn er ikke uvanlige temaer å lage album rundt, men det er ikke ofte at en debutant gjør det på en så original og uredd måte. Julie Henrikke fanger en tidløs kjerne i det hele, og setter det inn i en generasjonsbestemt ramme, et sted mellom Fagerborg-forfatteren Saabye Christensen og filmskaperen Joachim Trier som har satt denne delen av Oslo på kartet gjennom filmer om eksistensialisme og rotløshet. Julie Henrikke, opprinnelig er fra Lørenskog, knytter seg til de litt kontinentale forestillingene som like gjerne kan føre hovedpersonen til et gatehjørne i Paris som til en kafé på Jessenløkka: «Betaler, krysser gata i nye sko/Mumler bonjour mens jeg tenker/det har gått en uke nå/siden sist jeg prata med et menneske/Det er kult, sier jeg til meg selv/Tenker Trier sku’ sett meg i kveld».

Julie Henrikke har boblet under i visepopmiljøet en god stund, og fikk med seg produsent og gitarist Henrik Lillehaug etter at hun ble tildelt Norsk Viseforums artiststipend og skiftet plateselskap til Mikhael Paskalev, Jonas Alaska og Billie Vans Braveheart. Albumets nydelige detaljer og bruk av strykere, blåsere og en rekke strenger inkluderer solide bidrag fra fløytist Henriette Eilertsen, fiolinist Håkon Aase og harpist Abigail Miller Todd for å nevne noen. Det er åpenbart en match for framtida.





Maria Petra om sorg

Maria Petra. (Rainer Kleve)

---

4

LÅT

Maria Petra

«Tears Can Make Flowers Grow»

---

Tittelen er klassisk, og dette er da også nok en fin låt fra Maria Petra Brandal som ikke overraskende handler om tap og sorg. Tidligere i høst ga hun ut den besnærende «I Dare You» og imponerte oss under Bylarm. «Tears Can Make Flowers Grow» må være høstens tristeste ballade, men det kan være veldig fint det også, med et enkelt pianoakkompagnement og noen sting av åpne gitarstrenger og pedal steel som skaper den friksjonen i arrangementet vi gjerne skulle sett litt mer av.

Maria Petra: «Tears Can Make Flowers Grow»

Igjen er Carl-Viktor Guttormsen produsent, og han har også bidratt på låtskriversiden. Men dette er Maria Petras personlige sang til seg selv og andre som opplever det verst tenkelige. Det er så enkelt at det nesten blir for lite, som om låten rommer mer enn det som kommer fram her. Slik det ofte er når noen går bort og man sitter igjen med svært mye som skal sorteres. Mer til refleksjon enn direkte til trøst. Dette er vakkert, respektfullt og nok en sang som viser personligheten i Brandals stemme.

Kamelen tilbake til Stakken

Kamelen (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Kamelen

«Stakken pt II»

---

Kamelen tar opp hansken han selv kastet på den tangenttunge og paranoide låten «Stakken» fra albumet «#Frikjent». Det kom i kjølvannet av en av de mest turbulente periodene i bergensrapperens karriere, der alt handlet om alt annet enn musikk, men som endte med at han kunne gå ut av porten i Bergen kretsfengsel som en frikjent mann. Han var «Tilbake i City», og dokumentarfilmen «Si ingenting» skulle fyre opp ytterligere under imaget. «Stakken pt II» er like illevarslende, og enda mer paranoidmettet med pianoet effektivt under en «luguber» attityde.

Kamelen: «Stakken pt II»

Det er mye ballast i dette bagasjerommet, uten at Kamelen er mørkredd av den grunn. «Eg e ikkje redd for et lite rom, så du bør kanskje ta og tenke deg om», rapper han smått advarende med henvisning til tidligere bravader i det som er et blylodd av en Bergens-mettet låt som oser av NMG/G-Huset på sitt tyngste og feteste. Og hvor Kamelen viser hvilken drivende dyktig rimsmed han er. Lik han eller ikke, men få er bedre til å iscenesette seg selv på dette stadiet enn Kamelen. Sjekk bare bikkjene på singelomslaget, ikke akkurat av det slaget man setter sløyfe på.





Hilja danser i sinne

Hilja er ute med EP. (Hilja)

---

4

EP

Hilja

«Sint pike»

---

Hilja med etternavn Løvvik er en som skriker når det trengs, og nå utgir hun EP-en «Sint pike» som er et herlig popskrik både i miljøkampen og for dem som står på for å kjempe den. Hun har så langt vært vel så kjent for engasjementet sitt, på debutalbumet «Hvor ble regnet av?». Hun er fortsatt engasjert, men EP-en «Sint pike» handler vel så mye om hvordan man skal klare å stå i kampen. Hun vil «lage musikk som miljøbevegelsen kan danse til, i sinne», som hun sier. Tittelen spiller selvsagt på klisjeen «Flink pike», og det er nettopp når den «flinke piken» revner at Hilja blir «badass», og da mot dem som ikke bryr seg.

Hilja: «Sint pike»

Bandet til Hilja består først og fremst av stammen i Mall Girl, altså den allestedsværende trommeslageren Veslemøy Narvesen og gitarist Iver Armand Tandsether. I tillegg Ola Ur Sæbø på synth og Hanna Skjerdal på bass og et godt lag blåsere. To av låtene, «Sint» og «Sterk» har vært ute noen uker, mens åpningskuttet «Flink» innsmigrer seg som alt annet enn «sint» helt til Hilja slår kontra og harver i gang et rufsete poprockøs som nesten løper inn i improjazzen. Dette er dyktige musikere som kan gjøre alt, og de skaper store kontraster, fine melodiske partier og Hiljas stemme imponerer i styrke, nærhet og rekkevidde. Hun er et talent av de sjeldne og et par av disse låtene vil garantert gi henne flere blodfans på konsertene, men glir fortsatt litt for lett inn i den jevne strømmen av småmorsom, personlig og punkrufsete visepop om dagen, tross islett av jazz og litt sunn galskap.