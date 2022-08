Veronica Maggio: – Jeg blir raskt lei av selfies med folk når jeg er ute på turné

Sist hun var på sommerturné var i 2019, da med et halvt nytt album i baggasjer og «en «bolle i ovnen». Siden har hennes yngste rukket å bli to år, og en pandemi har først grepet tak i – og siden sluppet løs – livebransjen.

Dermed lengtet 41 år gamle Veronica Maggio etter «alt» som har med turnélivet å gjøre – som å henge backstage med avokado og øl.

– Utenom det åpenbare, som er spille for publikum, så elsker gjeterhunden i meg å reise med et stort selskap som både spiser, sover og henger sammen. Det er så koselig! Jeg elsker artistområder på festivaler, å slippe å lage mat, å sove i bussen, møte mennesker og at hver dag ligner – selv om man likevel alltid blir overrasket, sier Veronica Maggio.

Usikker narsissist

Hun fullførte sitt syvende album, «Och som vanligt händer det något hemskt» før sommeren. Halvparten av låtene, som hun kalte første kapittel, kom høsten før – og i mai kom resten.

– Om dette albumet hadde hatt en duft hadde det for meg vært en varm, steinete strand, fyrverkerirøyk, bussavgasser, et fuktig gammelt loftskammers og natteluft, fortalte Maggio da det utkom.

– Jeg har skrevet om å være en usikker narsissist som gjør hva som helst for å bli sett, om å be om alt – men likevel få mer enn jeg kunne drømme om, om tomhet, om å leve på spytt og kokain, om å spille tøff, om kjærlighet der alt slutter lykkelig og om å ta ansvar for seg selv. Jeg skriver låter for å forsøke å forstå og håndtere alt det stygge og fine med å være et menneske.

[ Syntes svensk var teit ]

Ønsket seg skrapelodd

På direkte spørsmål sier Maggio at hun synes det er vanskelig å si hvilken låt hun har lengtet mest etter å spille for publikum.

– Kanskje «Se mig», eller kanskje en ny låt som heter «Låt mig gå», ender hun opp med.

Artisters såkalte ridere – kravlistene om hva som skal finnes i garderoben deres backstage før konserten – er et emne som ofte diskuteres blant musikkinteresserte og fans. Gjerne de mer spesielle riderne, som når Red Hot Chili Peppers ifølge NME skal ha spurt etter rent undertøy, Cher ønsket et eget rom til parykkene og Mötley Crüe vil ha en liste over lokale AA-møter.

Veronica Maggio har derimot ikke noe oppsiktsvekkende på sin rider.

– Nei, jeg har bare de samme kjedelige greiene som alltid. Honning, øl, rom, håndklær, avokado … ikke noe merkelig. Jeg burde kanskje være litt mer utsvevende? Jeg gjorde det en gang, og spurte etter skrapelodd – men det tok min bookingansvarlige vekk, innbiller jeg meg.

Lei selfies

– Hva er ditt sykeste turnéminne?

– Massevis som jeg aldri ville røpe her, selvsagt! Men i begynnelsen av vår turnévirksomhet, gjorde vi klassisk morsomme greier som å bruke hotellets brannslukningsapparat, ha fruktkrig, ørefikkonkurranse og å bytte møbler i rommene vi bodde i … rampete, men morsomt.

Selv om Veronica Maggio setter pris på turnélivet, finnes det sider ved det omreisende musikklivet som til slutt kan ta luven av henne.

– I forkant romantiserte jeg hele greia, siden jeg har fått spille så lite. Men jeg gjetter på at jeg ganske så raskt vil gå lei av å ta selfies med folk. Særlig med folk som sier «jeg hører egentlig ikke på deg, men samboeren min liker deg». Det er kjedelig, sier den svenske sangfuglen.

Som på vårparten ble den første artisten på svensk som kunne notere seg over en milliard streams på Spotify.

Her spiller Veronica Maggio i Norge

* 26. august – Verketfestivalen, Mo i Rana

* 27. august – Lillehammer Live, Lillehammer

* 2. september – Sarpsborgsfestivalen, Sarpsborg

* 14. oktober – Oslo Spektrum sammen med Gabrielle