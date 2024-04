Tarantino har bestemt seg for å droppe filmprosjekt

Quentin Tarantino har lenge gitt uttrykk for at han kun ønsker å lage 10 filmer som regissør. Til nå har han laget ni (se faktaboks nederst i saken). Det har derfor vært knyttet stor spenning blant fansen til hvilken film som skulle bli hans siste.

I fjor ble det kjent at Tarantinos avsluttende filmprosjekt skulle hete «The Movie Critic», eller «Filmkritikeren» på norsk. Det kom få detaljer om hva filmen skulle handle om, men på et tidspunkt uttalte Tarantino at den ville være satt i 70-tallet og handle om en filmkritiker som skrev skarpe anmeldelser for et pornoblad. Det gikk også rykter om at skuespiller Brad Pitt skulle gjenta rollen som Cliff Booth fra filmen «Once Upon a Time in Hollywood» i «The Movie Critic».

Nå skriver Deadline at disse planene ikke blir noe av likevel. Ifølge bransjenettstedet har Tarantino rett og slett ombestemt seg, og funnet ut at han ikke ønsker å avslutte karrieren med «The Movie Critic».

Det er ikke slik at han ikke ønsker å lage en 10. og siste film, men hva slags film det blir er nå helt uvisst. Deadline skriver at kilder nær regissøren opplyser at Tarantino har gått tilbake til tegnebrettet for å finne ut hva den endelige filmen hans skal bli.

Filmingen av «The Movie Critic» skulle etter planen starte opp i løpet av 2024. Endringen i planene betyr at Tarantinos siste filmprosjekt altså lar vente på seg og har blitt utsatt på ubestemt tid.

---

Quentin Tarantinos filmer

Reservoir Dogs (1992)

Pulp Fiction (1994)

Jackie Brown (1997)

Kill Bill: Volume 1 (2003) *

Kill Bill: Volume 2 (2004) *

Grindhouse: Death Proof (2007)

Inglourious Basterds (2009)

Django Unchained (2012)

The Hateful Eight (2015)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

* Tarantino anser de to Kill Bill-filmene som én film.

---

