Blockbuster-heltene er tilbake

Walt Disney Company tar ikke høyde for at de kan være for tidlig ute, med tanke på at koronapandemien ikke er over, eller det faktum at vaksineinnsatsen i verden fortsatt pågår. Den nye reklamefilmen for de neste superheltfilmene fra Marvel Studios konstaterer enkelt og greit at det er på høy tid at vi går på kino igjen, og lanserer nye premieredatoer for de mange filmprosjektene som har ligget premiereklare lenge. Den første superhelten skal være på plass på kinolerretene over hele verden i tide til fellesferien, skal vi tro tidsplanen som er offentliggjort.

Kinoplakaten for den neste Marvel-filmen klar for premiere, på kino og på Disney+. Den skal få fart på Marvel-historiene på kino og TV de neste årene. (Walt Disney Comapn)

Det uendelige Marvel-universet

Akkurat i tide til blockbuster- og feriesesongen – tidlig i juli – har «Black Widow» premiere, og det inkluderer kinoene her hjemme også, skal vi tro den allerede oppdaterte oversikten over resten av kinoåret på Filmweb. Actionfilmen som ble delvis innspilt på Vestlandet for to år siden skal blant handle om Avengers-helten Black Widows fortid som russisk superspion, samtidig som handlingen kronologisk sett skal foregå i tida mellom filmene «Captain America: Civil War» og «Avengers: Infinity War» i det såkalte Marvel Cinematic Universe.

«Black Widow» skal også lansere en figur som blir Avengers-heltens etterfølger i MCU fase 4 og fase 5, slik at den røde tråden i dette film- og serie-universet fortsetter. «Black Widow» blir også den første Marvel-filmen tilgjengelig som kjøpefilm på Disney+ samtidig med kinolanseringen i juli.

Scarlett Johansson har spilt Black Widow i en rekke Avengers-filmer. Nå takker hun farvel til rollen i den ett år forsinkede, nå kinoklare «Black Widow. (Marvel Studios/Disney/AP/AP)

Loke er tilbake

Da har allerede «Loki», den nye TV-serien hentet fra samme Marvel-univers hatt premiere på Disney+, stadig med Tom Hiddleston i rollen som den norrøne guden. Her befinner Loke seg på jorda, med handling lagt til tida etter at Loke klarte å rømme fra fangevokterne sine under det store slaget om New York – den versjonen av slaget som pågikk under tidshoppekaoset i den aller siste «Avengers»-filmen. Det innebærer at det er den onde Loke som er løs i sommerens Marvel-serie på Disney+.

Loke er klar for sin egen serie på Disney+ i juni, fra tida fra han var slem, altså i tida før han ble død i det siste «Avengers»-kapitlet. Med riktig bruk av tIdshopp og multi-universer kan alt gå an. Tom Hiddleston har hovedrollen som den norrøne guden. (Marvel Studios/Walt Disney Company)

Mot slutten av året følges «Loki» av TV-seriene «Mrs. Marvel», den første muslimske superhelten som debuterte i tegneseriene så sent som i 2013, samt «Hawkeye» med Jeremy Renner, skarpskytteren i Avengers-gjengen som nå skal trene opp en ny kvinnelig Hawkeye, spilt av Hailee Steinfeld.

Avengers-helten Hawkeye får sin egen serie på Disney+ i år. Hovedrollen som skarpskytteren har Jeremy Renner. Venn og kollega Black Widow dukker etter alt å dømme ikke opp i TV-serien. (Disney/Marvel Studios via AP/AP)

Nytt fra Spider-Man

På kino venter gjensynet med kjente helter som Spider-Man, Thor og Doc Strange, men først skal «Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings» ha premiere tidlig i september i år. Dette er den første asiatiske superheltfilmen fra Marvel Studios, hvor en overmenneskelig kampsportutøver visstnok skal takle en bande som Iron-Man tidligere har kjempet mot. Den tredje Spider-Man-filmen med Tom Holland i hovedrollen som veggkryperen har premiere til kinojula, den 17. desember.

Tom Holland er tilbake på lerretet som Spider-Man like før jul i år, om koronasituasjonen er slik vi får håpe at den er. (Chuck Zlotnick/Columbia Pictures-Sony/AP/AP)

Benedict Cumberbatch er tilbake som supermagiker Doctor Strange på kino i mars neste år. Her skal Avengers-helten Wanda – nå også kjent fra hennes egen kritikerroste serie på Disney+, ha en viktig rolle, ifølge rykteflommen på internett. De har det med å dukke opp i andres filmer og serier, disse heltene, alt som ledd i MCU-skapernes innsats for å lage en sammenhengende historie av alt sammen.

Benedict Cumberbatch har spilt Doctor Strange i flere Marvel-filmer de siste årene. Til neste år skal han være tilbake på kino i sin helt egne film: «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». (Jay Maidment/Disney/Marvel via AP/NTB)

[ Se Marvel-filmene i kronologisk rekkefølge ]

Vårens nye lanseringsplan fra Walt Disney Company har også fått konsekvenser for andre filmer på kinoprogrammet framover. Denne uka ble «Morbius», en film om en vampyraktig type i det moderne New York, flyttet til januar neste år. Morbius er en Marvel-figur kjent fra Spider-Man-seriene, men filmen er laget av Sony Pictures og er ikke en del av Marvel Studios MCU-planer. Det gjelder også «Venom: Let There Be Carnage», en gang Spider-mans plageånd, nå helteaktig skurkevesen (?) med egen filmfranchise og Tom Hardy i hovedrollen. Den nye planen er at Venom skal komme på norsk kino i oktober i år.

Tom Hardy spiller superskurkevesenet Venom på nytt i filmen som kommer på kino til høsten. (UIP/Sony Pictures)

Berømt skuespillergjeng

I november i år skal «Eternals» komme på kino, en film basert på en tegneserie mange kanskje ikke har hørt om, men som befolkes av en hel rekke berømte skuespillere: Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden (Bodyguard) og Kumail Nanjiani spiller en forsamling allmektige supergudskikkelser, og det hele er regissert av Chloe Zhao, som nylig ble tildelt årets film og årets regissør-Oscar for «Nomadland».

Planene til Walt Disney Company og Marvel Studios akter å holde superheltfranchisen som har spilt inn 225 milliarder kroner på kino, med storproduksjoner og spektakulær action som skal holde fansen interessert langt inn i framtida, eller fase 5 av Marvel Cinematic Universe, som det heter blant de innvidde. Dette inkluderer en ny actionfilm med tordenguden Thor, også denne regissert av Taika Waititi.

Den neste Thor-filmen har en haug med store Hollywood-navn på rollelista. Om Hulken dukker opp er ikke kjent. Bildet er fra «Thor: Ragnarok». (Marvel Studios/AP)

Kamp om hammeren

Det som har gitt «Thor: Love and Thunder» mest oppmerksomhet er at Natalie Portman gjør comeback i rollen som Jane Foster, forsker og Thors kjæreste, og at hun etter sigende vil få evner som gjør at også hun kan bruke Mjølner slik hun vil. I filmen som kommer i mai neste år, har også Russell Crowe, Matt Damon og Christian Bale på rollelista. I tillegg dukker Chris Pratt og Karen Gillan opp som Peter Quill og Nebula fra «Guardians of the Galaxy» opp, kanskje for å sørge for at fansen ikke glemmer sci-fi-suksessen som Star Lord og de nye vennene hans hadde kinosommeren 2014.

Brie Larson skal være tilbake som Captain Marvel i «The Marvels» neste høst. (Marvel Studios/Disney/AP/NTB/AP)





En av de seneste filmene som har fått annonsert premieredato er oppfølgeren til «Captain Marvel» – «The Marvels» med premieredato i november 2022. Deretter skal det komme nye filmer med henholdsvis Ant-Man og Wasp, og gjengen i «Guardian of the Galaxy» våren 2023.

null Wasp og Ant-Man, spilt av Evangeline Lily og Paul Rudd, skal være tilbake på lerretet tidlig i 2023 (Marvel Studios/Walt Disney Company)

Captain America er tilbake

Ambisjonen om å kuppe kinoplanene våre stopper ikke der. Kort tid etter at «Falcon and the Winter Soldier» takket for seg på Disney+, annonserte Marvel Studios ambisjonen for filmen «Captain America 4», med Anthony Mackie i rollen som Cap.

TV-serien «Falcon and the Winter Soldier» lanserte en arvtaker til Captain America-rollen. Nå skal Anthony Mackie være helten i den neste Captain America-filmen. (Marvel Studios/Walt Disney Company)





Dette prosjektet er del av Marvel-satsingen framover i tid, og har selskap av nye «Blade» – med Mahershala Ali («True Detective») i rollen som vampyrjegeren. Den nye reklamefilmen inkluderer også et åpenbart hint om at en ny Fantastiske Fire-film er på trappene – nå som Disney og Marvel har sikret seg filmrettighetene til de ikoniske Marvel-figurene.

På beina igjen: Deadpool

En tredje Deadpool-film er også under utvikling, og på nettet spekulerer fans og filmskribenter i om hvilken hemmeligstemplede filmer som får premiere på datoer som Marvel Studios har bestilt på amerikansk kino høsten 2022 og 2023.

Ryan Reynolds skal være klar som et egg for en «Deadpool 3». (Walt Disney Company/AP)





Før den tid har fansen forhåpentligvis fått dramaserien på Disney+ de venter på – dramatiseringen av «Secret Invasion», som handler om kampen mot romvesener som har infiltrert menneskeheten. Serien har blant annet Olivia Colman, («The Crown», «The Favourite»), Emilia Clarke «Game of Thrones») og Ben Mendelsohn («Captain Marvel») på rollelista. I tillegg til Samuel L. Jackson i rollen som Nick Fury.

Samuel L. Jackson er Marvel-universets travleste mann i rollen som Nick Fury, en agent som dukker opp i forskjellige sammenhenger. Her i digitalisert forynget utgave og i selskap med Brie Larson i «Captain Marvel». (Marvel Studios/Walt Disney Company/AP/NTB/AP)

Marvel-universets travleste mann. Han har det med å dukke opp i egen person eller bli nevnt ved navn i så godt som alle disse filmene og seriene – også for å sørge for at det er en viss sammenheng i alt sammen.

---

Premiereplanene

«Loki», serie, Disney+ 11. juni.

«Black Widow», 9. juli., kino og kjøpefilm på Disney+.

«Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings», 3. september.

«Venom: Let There Be Carnage», 22. oktober. (Sony Pictures)

«Eternals», 5. november.

«Mrs. Marvel», serie, sent 2021 på Disney+.

«Hawkeye», serie, sent 2021 på Disney+.

«Spider-Man: No Way Home», 17. desember.

«Morbius», 21. januar 2022. (Sony Pictures)

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness», mars 2022

«Thor: Love and Thunder», mai 2022

«Black Panther: Wakanda Forever», juli 2022

«The Marvels», november 2022

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania», februar 2023

«Guardians of the Galaxy 3», mai 2023

«Captain America 4»

«Blade», ukjent

«Fantastic Four», ukjent dato

«Deadpool 3», ukjent.

En ny «X-Men»-film, ukjent dato.

«Secret Invasion», serie på Disney+, ukjent dato, i likhet med TV-seriene «She-Hulk», «Moon Knight» og «Armor Wars».