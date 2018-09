Kultur

Av David Stenerud og NTB

Papiravisene har til sammen en tilbakegang på 7,7 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening som ble lagt frem i dag.

Klassekampen topper listen over papiraviser som får flest nye lesere. Deretter følger Morgenbladet og Dagsavisen.

Selv om det går nedover, er Aftenposten er ifølge de ferske tallene den største papiravisen med 381.000 lesere, etterfulgt av VG og Dagens Næringsliv.

På listen over mediehusene med flest daglige lesere på papir og nett tilsammen er VG den eneste over millionen:

1. VG 1.722.800

2. Dagbladet 932.500

3. Aftenposten 706.100

4. Dagens Næringsliv 293.900

5. Bergens Tidende 231.200

6. Adresseavisen 213.000

7. Stavanger Aftenblad 156.600

8. Dagsavisen 126.800

9. Klassekampen 116.700

10. Fædrelandsvennen 100.100

Rogalands Avis, som også er en del av mediehuset Dagsavisen, har 26.524 lesere, slik at totalt antall lesere av journalistikken som produseres i Dagsavisen er høyere enn tallet listen over.

– Vi har lenge vært i sterk digital vekst, og dette begynner nå å vise seg også på abonnementsutviklingen etter at vi satte i gang med digitalt salg for fullt fra 1. mars i år. Det er gledelig at dette allerede gir resultater i opplagsøkning, men vi tror den digitale veksten vil bidra til enda større økning i andre halvår. Opplagstallene for Dagsavisen, inkludert Fremtiden og Østfold, var i fjor 18.677, mens det i første halvår 2018 var 18.712. For Rogalands Avis, som også er en utgave av Dagsavisen, var veksten vesentlig større, fra 3.760 til 4.013, slik at totalt tellende opplag i Dagsavisen nå er 22.725, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Dagavisen,. Eirik Hoff Lysholm.