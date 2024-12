Priset norske filmer under oppkjøringen mot Oscar

Spillefilmdebutanten Halfdan Ullmann Tøndels «Armand», med Renate Reinsve i hovedrollen, ble tildelt prisen European Discovery – Prix FIPRESCI under European Film Awards-gallaen som lørdag kveld ble holdt i Luzern i Sveits med store deler av europeisk filmbransje til stede.

Discovery-prisen går til en førstegangsregissør og er en av flere prestisjetunge utmerkelser under den årlige European Film Awards, eller Europas svar på amerikanske Oscars.

«Ibelin» ble hyllet

Også filmskaper Benjamin Ree kunne hente hjem nok en pris for dokumentarfilmen «Ibelin», som forteller historien om gameren Mats «Ibelin» Steen, som etter at han døde av muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi 25 år gammel viste seg å ha levd et liv med mange venner og stort nettverk som figuren Ibelin i «World of Warcraft»-universet. Foreldrene, tidligere helsebyråd i Oslo Robert Steen og Bjørg, trodde hele tiden den rullestolavhengige sønnen døde ensom og uten å ha opplevd fellesskapet som andre unge på hans alder har tilgang til.

«Ibelin» som nå strømmes på Netflix etter å ha vært vist på kino, vant European Young Audience Award, en pris stemt fram av europeisk ungdom.

Switzerland European Film Awards Halfdan Ullmann Tøndel ble priset for «Armand» for European Film Award. (Michael Buholzer/AP)

I selve Beste europeiske dokumentar-kategorien ble den palestinsk-norske samproduksjonen «No Other Land» – som nylig fikk Freedom of Expression-prisen i USA – kåret som vinner. Det er de norske produsentene Fabien Greenberg og Bård Kjøge Rønning som har bidratt til vinnerlaget sammen med filmskaperne Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra og Hamdan Ballal. Også denne filmen er i likhet med de øvrige norske pristakerne støttet av Norsk filminstitutt (NFI).

– Dette er en festkveld for norsk film, sier direktør Kjersti Mo i NFI i en pressemelding ifølge NTB.

– Norsk filmbransje har virkelig satt sitt fotavtrykk på denne feiringen av det beste Europa har å by på innen film, legger hun til.

«Emilia Pérez» og Pedro Almodóvar

Det var flere norske nominerte under det årlige prisdrysset over europeiske filmproduksjoner. Renate Reinsve var nominert til Beste europeiske skuespiller for rollen i «Armand», mens «Lars er LOL» var nominert i samme klasse som «Ibelin». European Film Award (EFA) regnes som en viktig pekepinn på hvilke europeiske filmer som vil kunne stemmes fram under det viktige Oscar-racet i USA.

Fra dokumentarfilmen «Ibelin», her Mats Steen sin avatar i rollespillet i World of Warcraft (Medieoperatørene/Euforia)

«Armand» er Norges Oscar-kandidat, mens «Ibelin» er blant filmene som er kvalifisert for Oscar-deltakelse. Den såkalte langlisten over de nominerte offentliggjøres senere i desember, og skal kokes ned til fem nominerte innen Oscars går av stabelen i Los Angeles søndag 2. mars.

Switzerland European Film Awards Spanske Karla Sofia Gascon vant skuespillerprisen for filmen «Maria Pérez», som også ble kåret til årets beste europeiske film under European Film Award. (Michael Buholzer/AP)

I Sveits måtte Renate Reinsve se seg slått av Karla Sofía Gascón, den spanske skuespilleren som har tittelrollen i franske Jacques Audiards musikal «Emilia Pérez», med handling lagt til Mexico. «Emilia Pérez» ble kveldens store vinner med flest priser totalt, blant annet kåret til årets Beste europeiske film. Jacques Audiard fikk prisen for manus, samt Beste europeiske regissør foran andre store navn som Pedro Almodóvar – nominert for en rekke priser for sin «The Room Next Door» – og Andrea Arnold.

Prisen til Beste mannlige skuespiller gikk til Abou Sangare for rollen i det franske immigrantdramaet «Souleymane’s Journey».

Historisk pris

Karla Sofía Gascón vant for øvrig tidligere i år skuespillerprisen som den første trans-skuespilleren i historien under filmfestivalen i Cannes. Da ble prisen delt med Selina Gómez, Zoe Saldana og Adriana Paz. Filmen handler om en mexicansk narkobaron som vil trekke seg ut fra virksomheten for å oppfylle livsdrømmen om å bli kvinne. Gasón sjonglkerer rollen mellom kartellsjefen Juan «Manitas» Del Monte og kvinnen han blir, Emilia Pérez.

«Emilia Peréz» er produsert av Netflix, men skal først vises på kino med ordinær norsk premiere 31. januar 2025.

Prisene under European Film Awards er stemt fram av det europeiske filmakademiets rundt 5.000 medlemmer. Årets EFA-utdeling var den siste som arrangeres i desember måned. Den neste utdelingen, som priser filmer med premiere i 2025, vil finne sted i midten av januar 2026, nettopp for å gi europeisk film enda større tyngde inn mot de store amerikanske prisshowene.

