---

Roman

Anonym

«Kong Durek og faraoens forbannelse»

Bonnier forlag

---

Er det egentlig nødvendig å dikte opp ting for å stille monarkiet i et dårlig lys? Når kongehusets egne medlemmer bidrar så ofte og så grundig til det på ekte?

Spørsmålene dukker opp tidlig i lesingen av tulleboka «Kong Durek og faraoens forbannelse». Den markedsføres ifølge VG som en satirisk roman «basert på høstens skandaler rundt kongehuset».

Ikke helt feil. Men ikke helt rett heller. Boka tøyser med kongehuset. Men den anonyme forfatteren holder seg unna vitser om de verste tingene som faktisk har skjedd. Det svekker satiren.

Kongefamilien på brudeferd i Geiranger i forbindelse med Märtha Louise og Durek Verretts bryllup i sommer. Nå er kongefamilien gjenstand for satire i Anonyms bok. (Cornelius Poppe, Cornelius Poppe //NTB)

Sjaman Durek driver med mystisk talismanmystikk, men tilbyr ikke å «rense» folk for kreft. Marius Borg Høiby er også på plass. «Han røykte en joint og smilte vennlig», men har – heldigvis for alle – ingen kjæreste i denne historien.

Kongen framstilles som en litt livsfjern fjott. Englehvisker Märtha likeså, mens Mette-Marit er «veldig, veldig» alt mulig, og ellers enspora opptatt av Litteraturtoget.

Ikke direkte hyggelige karakteristikker, kanskje, men ikke så slemme heller. Mest koselig harselas. Glimt-i-øyet-overdrivelser. Litt gøy, ikke så drøy, humor. Se-og-bli-sett for politiker- og skravleklassen, som i mange tilfeller sikkert syns det er stas å ha kommet med i boka.

Forfatteren er anonym. Visstnok er vedkommende «en kjent forfatter som selv er i kretsen rundt kongefamilien og kongehuset». Det sa i hvert fall sjefen i forlaget som gir ut boka til VG.

«Konspirasjonen mot kongehuset» er en mer konsis tittel.

Forlaget ønsker seg garantert spekulasjoner på hvem denne anonyme, godt informerte, kongevennen kan være.

Atten år har gått siden satiren «Kongepudler», også den signert Anonym, ble en bestselger. Den utløste mange og lange diskusjoner om hvem som kunne ha diktet fram historiene om konspiratorisk maktspill i regjering og storting, med Ari Behn, Trond Giske og Jens Stoltenberg i sentrale roller.

Den gangen endte det hele i et visst antiklimaks da forfatteren etter fem nye år og tre nye bøker avslørte seg selv. Anonym viste seg å være den temmelig ukjente Per Kristiansen, som jobbet som vitsemaker for satireprogrammet «Hallo i luken» på NRK P2.

En ting er i hvert fall sikkert om årets Anonym: Hen har hatt hastverk. Boka er full av tyrkleifer. Manglende bokstaver, stavefeil, dobbel tegnsetting – her har det gått unna.

Guri Melby (V) er lederen av en hemmelig forening for republikanere, altså folk som vil avskaffe kongestyret, i en ny skrønebok. På bildet er hun og partifelle Abid Raja klar for middag for stortingsrepresentantene på Slottet. (Frederik Ringnes/NTB)

Likevel er en del info allerede foreldet. For eksempel sier Venstre-politiker Guri Melby i boka at hun er fraskilt og singel, mens sladderpressen i november i år kunne melde at hun og eksmannen er blitt sammen igjen.

Den spreke, tegneserieaktige tittelen til tross: «Kong Durek og faraoens forbannelse» handler ikke mest om Durek. Eller om forbannelser. «Konspirasjonen mot kongehuset» er en mer konsis tittel.

Den ene kjendisen er mindre flatterende skildret enn den andre.

Handlingen starter 22. desember 2024, en drøy uke før Kong Harald skal holde sin tradisjonelle nyttårstale. Taleskriveren er ny av året. Han heter Harald Danielsen, og er invitert til Kongsseteren for å diskutere talepunkt med sin navnebror Kongen.

Sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten, som ifølge boka «alltid duftet svakt av lettsaltet torsk og frukt». (Thomas Brun, Thomas Brun /N/NTB)

Det de kongelige ikke vet, er at Danielsen er en forræder. Han er plassert i jobben av Republikanerforeningen. Denne hemmelige foreningen jobber for å avskaffe monarkiet. En lang rekke kjendiser er medlemmer:

Humorprisen 2023 «Det er sinnsykt at vi har en nesten 90 år gammel konge i dette landet,» sa [Sigrid Bonde Tusvik i «Kong Durek og faraoens forbannelse»]. «Hvor blir det av kvinnene? Det er på tide at vi får en kvinnelig konge.» (Heiko Junge/NTB)

Guri Melby er leder. Med seg har hun blant andre Ap-politiker Hadia Tajik, Erna-ektemann Sindre Finnes, forfatter Anne Holt, finansfyr Trygve Hegnar, Aftenposten-redaktør Trine Eilertsen, komiker og Dagsavisen-spaltist Sigrid Bonde Tusvik, Rødts Bjørnar Moxnes, med mange flere. Dessuten en mystisk velgjører kalt Store-T.

Forretningsmann og redaktør Trygve Hegnar er ett av medlemmene i Republikanerforeningen i Anonyms satire over monarkiet Norge. (Terje Pedersen, Terje Pedersen / NTB/NTB)

Den ene kjendisen er mindre flatterende skildret enn den andre. Alle skal med.

Danielsens oppdrag er å lure kongen til å si ting i talen sin som stiller monarkiet i dårlig lys. Spørsmålet er om han kommer til å klare det. For hva skjedde egentlig med den forrige taleskriveren, som døde under mystiske omstendigheter? Hva er det Durek og Marius driver med av lugubre greier, hver på sin kant? Og hvem er denne Store-T?

Jul på Kongsseteren i Oslo i 2023, med Mette-Marit fraværende på grunn av korona. Ifølge «Kong Durek og faraoens forbannelse» vil kongefamilien snø inne samme sted i år.. (Cornelius Poppe, Cornelius Poppe //NTB)

Den som leser, får noen timers ganske gøyal, lettbeint underholdning. Dessuten noen av svarene.

Men ikke alle. Siste setning i boka røper nemlig at fortsettelse følger.

Forhåpentlig ganske raskt, om ikke kongehuset skal rekke å kollapse på egen hånd før den tid.

