Tusenvis av Oasis-billetter kan bli trukket tilbake

Det er bandets promotører, Live Nation og SJM, som opplyser at de vil kansellere billetter som er solgt via andrehånds plattformer. Dette skjer i et ledd i kampen mot oppblåste priser.

Deretter vil billettene bli gjort tilgjengelige på nytt gjennom den offisielle salgskanalen, Ticketmaster, til sin opprinnelige pris.

Mer enn 10 millioner fans fra 158 land stilte seg i digital kø da 1,4 billetter til gjenforeningsturneen til Oasis i Storbritannia ble lagt ut for salg tidligere i høst. Rett etterpå dukket fire prosent av billettene – disse 50.000 – opp på andrehåndsnettsteder til kraftig økte priser.

– Alle parter som er involvert i turneen, fortsetter å oppfordre fansen til ikke å kjøpe billetter fra uautoriserte nettsteder, da noen av disse kan være falske og andre kan bli trukket tilbake, sier en talsperson for Live Nation og SMJ.

Slikt salg er lovlig i Storbritannia, og Viagogo, som er det ledende nettstedet for slikt andrehåndssalg, sier i en kommentar at man vil fortsette å selge billetter til Oasis-turneen.

BBC har funnet en billett til salgs på Viagogo for 11.000 pund, over 156.000 kroner.

Oasis-turneen begynner 4. juli 2025 i Storbritannia, og de skal også ha konserter i USA, Japan og Mexico. Det er første gang siden 2009 at Liam og Noel Gallagher spiller sammen.

