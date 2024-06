«Pørni»-skaperen røper nytt TV-prosjekt

– Vi er glade for at en ny sesong av «Pørni» nå skal lanseres på Netflix, forteller seriens produsent Ida Håndlykken Kvernstrøm i Monster til Dagsavisen.

Kvernstrøm er også med på produsentsiden i «Triage», som er det nye TV-prosjektet til Steenstrup.

8. august har sesong 4 av Henriette Steenstrups prisvinnende TV-serie «Pørni» premiere på Netflix i Norden. Sesong 1 til 3 har tidligere blitt strømmet på Viaplay, men som følge av en økonomisk krise på Viaplay sin side måtte selge rettighetene til en rekke serier, deriblant «Pørni». I forkant av sesong 4 har seriens rettigheter derfor havnet i strømmegiganten Netflix sine hender.

Steenstrup gleder seg også til å se «Pørni» på en global strømmetjeneste.

– Pørni har vørt en fantastisk reise og jeg gleder meg til at hele verden nå skal bli bedre kjent med familien Middelthon, sier serieskaperen og hovedrolleinnehaveren i en kommentar til Dagsavisen.

Bjørnar tilbake

«Pørni» er en norsk drama- og humorserie om tobarnsmoren Pernille «Pørni» Middelthon. Pørni lever et hektisk liv, der hun konstant sjonglerer jobb, oppdragelse, kjærlighetsliv og savnet etter sin avdøde søster.

I sesong fire er Pørni i et nytt forhold og lever et relativt stabilt liv, per hennes standarder. Det oppstår derimot problemer når Bjørnar kommer tilbake til Oslo og tar over Yngvars gamle sjefsstilling. Klarer Pørni og Bjørnar å gå tilbake til å være venner og kolleger, gitt deres historie fra tidligere sesonger?

Netflix er en populær strømmetjeneste for nordiske programmer. Kvernstrøm er usikker på hva det betyr for «Pørni» og flere sesonger, men utelukker ingen ting.

– Pørni er en serie vi gjerne lager mer av.

Pørni Henriette Streenstrup som Pørni og Gunnar Eiriksson som Bjørnar i den kommende sesongen av Pørni på Netflix. (Netflix/Courtesy of Netflix)

Mer i vente

Det er ikke bare Pørni som har mye å hanskes med om dagen. 29. mai annonserte Steenstrup på sin Instagram-konto at hun er i gang med et nytt TV-prosjekt med navnet «Triage». I posten skriver hun blant annet om å hospitere på Oslo Universitetssykehus:

«Etter vennlig veiledning fra fantastiske folk på @oushf over tid, et døgn på scandinavian screening i køben med pitching på dårlig engelsk kulminerer det hele med en pågående arbeidsuke i varmere strøk. Da er det forhåpentligvis ikke så lenge til at det begynner å ligne på en TV-serie. TRIAGE skal den hete.»

I likhet med «Pørni» er det Steenstrup serieskaper av den kommende serien. Foreløpig er lite visst om serien, men Kvernstrøm forteller Dagsavisen at den kommer til å handle om sykepleiere ved et akuttmottak i Oslo. Kvernstrøm er produsent også på «Triage» og mener at folk kan glede seg til serien, men legger til at det blir en stund til.

– Serien er fortsatt i utvikling og skal ikke i opptak før neste år.

