Vil sette en støkk i alle med sosial angst

Tyskland gjorde det skikkelig skarpt under årets Oscar-utdeling, der «Fritt fall» blant annet sanket en nominasjon for beste film, beste regi og vant prisen for beste originalmanus. Mens «Lærerværelset» sanket en nominasjon i kategorien Beste internasjonale film, selv om den ble slått ved målstreken av «Zone of Interest» - som utspiller seg i Tyskland. «Lærerværelset» har noen påfallende likhetstrekk med «Fritt fall»; begge er sosialrealistiske dramaer om ringvirkningene av en potensiell forbrytelse, som er åpen for tolkningsmuligheter og krever at vi danner vår egen mening om hva som kan ha skjedd. Eller eventuelt ikke skjedd.

I dette tilfellet dreier det seg om en serie tyverier begått på en tysk ungdomsskole, den den idealistiske sjuendeklasselæreren Carla Nowak («The Crown»- og «Babylon Berlin»-kjenningen Leonie Benesch) gjør sitt beste for å være på elevenes side. En moderne pedagog som slett ikke setter pris på at tre overivrige lærerkollegaer avhører elevene hennes om tyveriene, og prøver å presse dem til å angi klassekompiser.

Situasjonen tilspisser seg etter at disse lærerne plutselig stormer inn i mattetimen til Carla, sender jentene ut av klasserommet og beordrer guttene til å legge lommebøkene sine på pulten for en inspeksjon. Det er selvfølgelig helt frivillig, men dem som ikke har noe å skjule har jo ingenting å frykte. Eleven Ali blir anholdt og foreldrene hans kalt inn på teppet. De kan fortelle at sønnen fikk penger for å kjøpe en gave til kusinen sin, og kan ikke begripe hvorfor akkurat Ali er sirklet inn for denne behandlingen. Kan det ha noe å gjøre med at de er tyrkiske innvandrere?

Stemningen på lærerværelset er amper. Noen stjeler som ravner, tar penger fra lærerne og har blant annet stukket av med tusen blyanter. Sånt kan de jo ikke bare finne seg i. Carla føler at alle overreagerer og oppfører seg uetisk, men situasjonen sår samtidig et lite frø av mistenksomhet i henne. Særlig etter at hun observerer en kollega som nasker småpenger fra kaffe-sparegrisen på lærerværelset. Så hun får et spontant innfall som pisker opp enorme konsekvenser.

En dag etterlater hun jakken sin med en full lommebok på lærerværelset, skrur i skjul på videokameraet på PC-en sin, og forlater rommet en stund. Da hun kommer tilbake er penger borte i lommeboken, og alt ble fanget opp på video. Mistanken faller på den vennlige administrasjonssekretæren Frederike Kuhn (Eva Löbau), og hun overreagerer med rent hysteri. Enten fordi hun har dårlig samvittighet, eller er dypt fortvilet over å bli anklaget for noe hun ikke har gjort. Åpent for tolkning.

Leonie Benesch som den hardt prøvede læreren Carla i den tyske filmen «Lærerværelset». (Selmer Media)

Kuhn permitteres og dette vil med stor sannsynlighet ende opp som en politisak. Etterforskningen vil da også inkludere Carla, siden hun filmet lærerværelset ulovlig, noe som er et klart brudd på de tyske personvernlovene. Situasjonen blir enda vanskeligere av at Kuhn er alenemoren til Claras favorittelev Oskar, et innesluttet skolelys som ikke kan forstå hvorfor mattelæreren hans er så slem mot mamma. Kan hun ikke bare fortelle alle at moren hans aldri ville ha gjort noe galt, sånn at alt ordner seg igjen? Carla prøver iherdig å gjøre det rette hele veien, men blir stadig mindre sikker på akkurat hva det rette er og presses hardt fra alle kanter.

Regissør Ilker Çatak og hans medmanusforfatter Johannes Duncker baserte historien på virkelige episoder de hørte om under researcharbeidet, og jobbet iherdig for å forsikre at alle detaljer rundt det tyske skolesystemet er autentisk skildret – mens det samtidig fungerer som et mikrokosmos for resten av samfunnet, og treffsikkert skildrer hvordan små hendelser så fort kan blåse opp til store konflikter. Men selv om dette i utgangspunktet er helt hverdagslige situasjoner har «Lærerværelset» formen til en intens thriller, som skrur opp temperaturen til vi når kokepunktet. Jeg tipper at dette vil fortone seg som en ren skrekkfilm for dem som er belemret med sosial angst.

Alt er filmet i firkantet Academy-format mens et sitrende musikkspor ulmer i bakgrunnen, noe som bare bidrar til den klaustrofobiske stemningen. Hele handlingen utspiller seg på skolens område, og vi finner ikke ut noe mer om disse personenes privatliv enn det Carla observerer i forbifarten. Siden alt skildres fra hennes subjektive synsvinkel er det vrient å vite med sikkerhet hvor pålitelig hun tolker situasjonene. Vi får inntrykk at av Clara er en samvittighetsfull sjel drevet av gode intensjoner, men hun klarer konsekvent å gjøre situasjonen enda vanskeligere for seg selv.

Magien her ligger i de tvetydige nyansene, den gnagende usikkerheten, de gjennomført autentiske skuespillerprestasjonene og en psykologisk innsikt som ikke ligger noe tilbake for Ruben Östlunds syrlige lærerværelse-segmenter i «De ufrivillige» (2008). Jeg kan ikke påstå at alt rundes av på en total tilfredsstillende måte, men det er sannelig en stund siden jeg har sett en film som gjorde meg like svett i håndflatene.

