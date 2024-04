Har pusset opp Beatles-filmen «Let It Be» – som får nypremiere 8. mai

Det er duket for nypremiere for «Let It Be» på Disneys strømmetjeneste 8. mai, melder Variety.

Det er filmskaperen Peter Jackson som står for restaureringen. Han brukte flere timer med råmateriale fra «Let It Be»-regissør Michael Lindsay-Hoggs relativt bortglemte film, da han skulle lage dokumentarserien «Get Back» (2021) – som tok for seg innspillingen av Beatles' siste album. Som altså var «Let It Be».

Nå vil Jackson løfte fram Lindsay-Hoggs film, som fikk en kjølig mottakelse av anmelderne og floppet hos publikum da den hadde premiere samtidig som Beatles skilte lag i 1970.

Selv om «Let It Be»-filmen tidlig kom på video, har den ikke vært tilgjengelig i noe format eller vært å se på TV eller strømmetjenester siden begynnelsen av 1980-tallet. Ifølge Variety har det nærmest virket som om Apple-selskapet som forvalter Beatles-arven har holdt den unna publikum.

– De to filmene hører sammen og fremhever hverandre, sier Peter Jackson i en uttalelse. Jackson har revitalisert filmen med samme teknikk som han brukte til «Get Back», der gamle opptak ble konvertert til 3D og omskapt ved hjelp av moderne produksjonsteknikk.

– Den ser og høres mye bedre ut enn på 1970-tallet, hevder Jackson, som har fått velsignelse fra originalregissør Lindsay-Hogg, som fulgte Beatles i studio under hele plateprosessen. I et intervju med New York Times sier sistnevnte at den nye versjonen er «en 21. århundre-versjon av en 20. århundre-film».

