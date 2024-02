Tilbyr sluttpakke til alle ansatte

Det kriserammede museet Kode i Bergen har i lengre tid slitt økonomisk. Nå er det klart at landets nest største museum etter Nasjonalmuseet må kutte 16 millioner kroner. Blant tiltakene som ble presentert de ansatte på et allmøte tirsdag, er tilbud om sluttpakke for alle.

– Vi har vært gjennom en krevende øvelse de siste månedene hvor alle mulige tiltak har blitt vurdert. Etter samarbeid med de ansatte, samt drøftinger med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg, som alle har gitt gode innspill, har ledelsen i Kode lagt frem et budsjett med innsparingstiltak som styret nå har vedtatt, sier direktør Petter Snare i en pressemelding.

Tilbudet om frivillig sluttpakke går til alle ansatte. I tillegg innebærer innsparingen blant annet kutt i program og tilbud. Kode er et av Nordens største museer for kunst, kunsthåndverk, design og musikk, og et resultat av en større sammenslåing av store vetslandsinstitusjoner som Bergen kunstmuseum og Vestlandske kunstindustrimuseum i 2007.

I dag forvalter Kode fire store museumsbygg i Bergen sentrum (Lysverket, Rasmus Meyer, Stenersen og Permanenten), samt Edvard Griegs komponisthjem Troldhaugen og komponisthjemmene til Ole Bull og Harald Sæverud.

Utsetter utstillinger

Kode arrangerer rundt 6-8 utstillinger og 400 konserter årlig. I 2024 skal museet skyve på to utstillinger for å redusere drift- og sikkerhetskostnadene, blant dem en omfattende separatutstilling med den tyske kunstneren Georg Baselitz, som skulle åpne i oktober.

– For en institusjon som Kode, satt det langt inne å kutte i det kunstneriske programmet og publikumstilbudene, som er kjernen av det vi skal levere som landets fremste museum for kunst og musikk. Samtidig ønsket vi å unngå oppsigelser. Vi har kuttet bredt og lyttet til ansattrepresentantene, sier Snare.

Kode mottar til sammen vel 134 millioner kroner i offentlige driftsmidler for å drive fire kunstmuseer i Bergen sentrum og komponisthjemmene etter Edvard Grieg, Ole Bull og Harald Sæverud. Til sammen forvalter museet 30 kulturhistoriske bygg, en samling på rundt 60.000 kunst- og kulturgjenstander og 1000 mål med park- og naturområder. Kode hadde i fjor 254.286 besøkende.

– Vi har gjennom flere år forsøkt vårt beste for å få økonomien til å henge sammen, men utgiftene har økt betraktelig de siste årene, og vi har nå kommet til et punkt hvor rammevilkårene gjør det helt nødvendig å sette inn tiltak for å få økonomien i balanse, sier Snare

