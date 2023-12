HBO planlegger film om skandaleombruste George Santos

Santos er anklaget for å ha brukt valgkampmidler til private formål og for å ha løyet om eiendeler, inntekter og gjeld – og ikke minst sin personlige historie.

Det har vekket interessen hos HBO, som har kjøpt rettighetene til å filmatisere forfatteren Mark Chiusanos bok om Santos. Den har tittelen: «The Fabulist: The Lying, Hustling, Stealing, and Very American Legend of George Santos.»

Frank Rich, kjent for sitt arbeid som produsent av TV-seriene «Veep» og «Succession», har fått ansvaret for prosjektet. Mike Makowsky skal skrive manus, han har blant annet «Bad Education» på sin merittliste fra før.

