Netflix, HBO og Jo Nesbø søker norsk filmstøtte

Den største summen er det «The Devil’s Star», britiske Working Title Televisions dramaserie basert på Jo Nesbøs «Marekors» som ber om – drøyt 53,8 millioner kroner i insentivstøtte. «Marekors» er den femte boka i serien om Harry Hole. Dette er TV-prosjektet som har fått 31,4 millioner kroner i insentivstøtte fra NFI tidligere, via en ekstraordinær tildelingsrunde i 2021.

Hele 18 internasjonale film- og TV-produsenter søker om norske filmkroner via insentivordningen som Norsk filminstitutt (NFI) administrerer. NFI har 275,5 millioner kroner til utenlandske selskaper som skal bruke lage deler av sine neste filmer eller dramaserier i Norge og med norsk arbeidskraft. Samlet sett oppgir de 18 søkerne at de akter å bruke drøyt 1 milliard kroner i Norge til sine prosjekter.

Nesbø med ny podcast En ny spillefilm og to nye dramaserier basert på Jo Nesbøs bestselgende krimbøker er under oppseiling, og har søkt om støtte via NFIs insentivordningen. Filminstituttet skal ha ferdigbehandlet søknadene innen februar neste år. (Heiko Junge/NTB kultur)

Denne gangen er det enda to Jo Nesbø-prosjekter til som søker om NFI-støtte. Den ene er en dramaserie basert på hans roman «Kongeriket». Denne serien står forfatterens eget produksjonsselskap bak, Redpoint Productions som han har stiftet sammen med« Exit»-skaper Øystein Karlsen og hasn litterære agent Niclas Salomonsson. «Kongeriket» har søkt om 38,3 millioner kroner. Det tredje Nesbø-prosjektet er filmen «Blod i snø», som Truenorth Norway søker om 28,6 millioner kroner til.

Storm Stuios laget over 150 scener i første sesong av den HBOs megasuksess «The Last Of Us». Nå søker studiet om støtte via insentivordnignen til å fortsette produksjonen av visuelle effekter i sesong to av serien om Ellie (Bella Ramsay) og Joel (Pedro Pascal). (NTB kultur)

«Troll 2» og «The Last of Us 2»

Prosjektene må konkurrere om pengene med blant annet gigantene Netflix og HBO, som har søkt om støtte til «Troll 2» og «The Last of Us». Med 18 søknader har NFI opplevd større pågang fra film- og TV-bransjen i denne runden, melder Norsk filminstitutt. For søknadsåret 2023 mottok NFI sju søknader, mot henholdsvis 14 og 11 søknader i årene før.

Insentivordningen tilbyr refusjon på opptil 25 % av produksjonskostnadene til produksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Refusjonsordningen er opprettet for å tiltrekke store internasjonale produksjoner til Norge





Regissør Roar Uthaug skal spille inn scener til «Troll 2» neste år, filmprosjektet som har søkt om 38,5 millioner i insentivstøtte fra Norsk filminstitutt. Filmen skal etter planen være premiereklar på Netflix i 2025. (Photo credit: Francisco Munoz/NTB kultur)

Det er Troll-produsenten Motion Blur som står bak søknaden på 38,5 millioner kroner til Roar Uthaugs neste troll-film som skal spilles inn i Norge, mens det norske Studio Storm søker om 9 millioner kroner for å produsere spesialeffekter i HBOs neste sesong av årets internasjonale TV-hit, slik studioet var medansvarlige for i sesong 1. Studio Storm søker også om 4,1 millioner til den neste Star Trek-filmen «Star Trek: Section 31», samt 10 millioner kroner til TV-serien fra samme franchise, tredje sesong av «Star Trek: Strange New Worlds».

«Snøsøsteren» blant filmprosjektene

«The Snow Sister» som Anonymous Content As søker om 11 millioner kroner til, er spillefilmen basert på Maja Lundes barnebok «Snøsøsteren», som har blitt oversatt til et trettitalls språk. Filmprosjektet ble først lansert i 2019. Fantefilm har søkt om drøyt 8,8 millioner kroner til «La Palma», en katastrofeserie om en tsunami som rammer et ferieparadis. Dette er selskapet som tidligere har laget filmer som «Bølgen», «Skjelvet» og «Nordsjøen».





Fra drama i Nordsjøen til naturkatastrofe på et ferieparadis, Fantefilm har laget filmer som «Bølgen», «Nordsjøen» og «Konvoi» er i gang med TV-serien «La Palma». (Fantefilm/Norsk Film Distribusjon)

Laksemilliardærer trenger støtte

Den neste Netflix-serien som «Lilyhammer»-skaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin og Rubicon TV er i gang – dramaserien «Lakseøya» - søker om 38, 3 millioner kroner i insentivstøtte. Rubicon står også bak en søknad om 96 millioner til spillefilmen «Behind the Machine». La Palma. Fantefilm Scripted Series AS. Dramaserie. 8.867.713 kroner

Innspillingen av Netflix-serien «Lakseøya» tok til i høst. Serien handler om to familier som har blitt søkkrike på lakseoppdrett. Skuespillerne ble presentert i september. Fra venstre: Axel Bøyum, Vetle Røsten Granås, Leah Aastum, Oddgeir Thune, [Ragne Grande, Nemi Storm, Kåre Conradi, Hanne Skille Reitan, Tor Ivar Hagen, Benjamin Bakkeid, mens foran står Trine Wiggen og Svein Roger Karlsen. (Sebastian Svendsen Bjerkvik / Netflix/NTB kultur)

Amerikanere ser til Norge

«The Woman in Cabin 10», er et amerikansk filmprosjekt basert på en bestselgende krim av Ruth Ware først lansert i 2017, har søkt om 14 millioner NFI-kroner. Selskapet Truenorth Norway og dramaserien «Shelter» har søkt NFI om 12,3 millioner kroner via insentivordningen.

Av de 18 prosjekter som har søkt er det ni dramaserier, åtte spillefilmer og en dokumentarserie. Ifølge søknadsbunken har dramaserien «FBI: International» som produseres av amerikanske CBS muligens tenkt seg til Norge en tur, ettersom serieprodusent Bearhug har søkt om drøyt 2,7 millioner kroner via insentivordningen. Serien om FBI-agentene som løser saker verden rundt kan sees på TV 2 Play.

Selskapet Film in Norway har søkt om drøyt 1,6 millioner til dramaserien «Prince Marko». Det bergenske selskapet Kompendium Film søker NFI om 6,3 millioner kroner via insentivordningen. Maipo Film søker drøyt 2,1 millioner kroner til spillefilmen «Missing Island» og selskapet Fuglene As søker om 2,35 millioner kroner til dokumentarfilmen «Folk».