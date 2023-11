André 3000 fra Outkast slipper album for første gang på 17 år

Den flyktige artisten, født André Lauren Benjamin, kunngjorde selv albumet på sin Instagram-konto tirsdag.

I et intervju med NPR sier han at albumet ikke er et hiphop-album, og at det heller ikke inneholder vokaler.

Outkasts «Idlewild» fra 2006 er det siste albumet 48-åringen slapp. Siden da har han ikke gjort mer enn gjesteopptredener for ulike artister, som blant annet Frank Ocean, Beyoncé og John Legend.

Outkast, som besto av André 3000 og makker Big Boi, regnes som en av verdens største og mest innflytelsesrike hiphopgrupper gjennom tidene.

I 2003 vant duoen en Grammy for dobbeltalbumet «Speakerboxxx/The Love Below». Outkast splittet fra hverandre i 2007, men dro i 2014 ut på en gjenforeningsturné, der de blant annet opptrådte på Øyafestivalen.

Duoen står bak kjente sanger som «Hey Ya», «Ms. Jackson» og «Roses».

