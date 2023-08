Spøkelser med spaltet personlighet

---

3

FILM

«Haunted Mansion»

Regi: Justin Simien

USA – 2023

---

Man kan saktens spørre seg om Disney begynner å gå tom for tegnefilmklassikere de kan nyinnspille, og isteden må gi seg i kast med å resirkulere fornøyelsespark-attraksjoner. Den forrige «Haunted Mansion»-filmen dukket opp for tjue år siden, med Eddie Murphy på sitt mest likegyldige. Arbeidet med en nyinnspilling startet allerede i 2010, opprinnelig med Guillermo del Toro som regissør, produsent og manusforfatter, men Disney-sjefene fikk angivelig kalde føtter fordi manuset var ansett som altfor skummelt for en familiefilm. Isteden ble det laget en mer barnevennlig «Muppets Haunted Mansion» for Disney+ så sent som i 2021.

Deretter havnet altså «Haunted Mansion» opp her: som en mer tannløs, trygg spøkelseskomedie skrevet av Katie Dippold (som sto bak den kvinnelige utgaven av «Ghostbusters» og Amy Schumer-komedien «Snatched»), og iscenesatt av indie-regissøren Justin Simien («Bad Hair», «Dear White People»). Han er unikt kvalifisert til å regissere en film som dette. Simien jobbet selv i Disneyland-parken som ung mann og er en oppriktig, livslang fan av «Haunted Mansion». Denne spøkelsesattraksjonen var den siste Walt Disney selv utviklet, som åpnet tre år etter han døde i 1969. Årets «Haunted Mansion» er uansett en klar forbedring i forhold til Eddie Murphy-versjonen, men fortsatt frustrerende ujevn, med en tone som vingler ustødig fra bred gjøgling til dypt alvor.

HAUNTED MANSION Jamie Lee Curtis som Madame Leota, fanget i en krystallkule i «Haunted Mansion». (Disney/DISNEY)

Astrofysikeren Ben Matthias (LaKeith Stanfield) mistet fotfestet etter en personlig tragedie, sa opp jobben på CERN, kastet seg på flaska og jobber nå som likegyldig turistguide i New Orleans. I håp om å få et glimt av sin avdøde kone Alyssa har Ben funnet opp et kamera som kan fotografere spøkelser, men han har ikke klart å fange opp snurten av noe overnaturlig. Så da den snodige presten fader Kent (Owen Wilson) hyrer inn Ben for å fotografere merkelige fenomener i et kråkeslott i utkanten av New Orleans tar han oppdraget utelukkende for pengenes skyld.

Gabby (Rosario Dawson) har flyttet inn i en forfallen plantasje-herregård sammen med den ni år gamle sønnen Travis (Chase W. Dillon), og det som skulle bli en ny start har blitt et mareritt. Hele huset er overbefolket av iltre spøkelser. Eneste måten å bryte forbannelsen på er å samle sammen et team med overnaturlige etterforskere, som inkluderer den klarsynte spåkvinnen Harriet (Tiffany Haddish), den hjertesyke professoren Bruce Davis (Danny DeVito) og etter hvert det avdøde mediet Madame Leota (Jamie Lee Curtis) – som er fanget i en gigantisk spåkule.

HAUNTED MANSION Tiffany Haddish, Rosario Dawson, LaKeith Stanfield og Danny DeVito i «Haunted Mansion». (Disney/Jalen Marlowe)

Den Oscar-nominerte «Atlanta»-kjenningen LaKeith Stanfield er et inspirert valg til hovedrollen, og en så lavmælt, sjelfull skuespiller at han egenhendig gir «Haunted Mansion» en uforutsigbar energi. Stanfield gjør en så melankolsk, ektefølt skuespillerprestasjon at han dytter hele filmen ut av likevekt, og får alt rundt ham til å virke desto mer syntetisk. De gjøglete forsøkene på slapstick-ablegøyeri fungerer jevnt over langt dårligere enn de sporadiske innslagene av alvor.

Det føles som om «Haunted Mansion» er i en konstant dragkamp mellom hva regissør Justin Simien har ambisjoner om å gjøre med historien, og hva Disney-studioet forlanger at han gjør. Den største svakheten er de insisterende forsøkene på å presse inn referanser til fornøyelsespark-attraksjonen, uansett hvor dårlig de passer inn i helheten. Fremfor å holde på «Haunted Mansion» til Halloween-sesongen valgte Disney å slippe filmen på kino i USA parallelt med «Barbenheimer», noe som viste seg å være lite økonomisk fordelaktig – og det er tvilsomt om filmen vil klare å tjene inn noe i nærheten av budsjettet. «Haunted Mansion» vil nok dessverre bli plassert på fornøyelsespark-fiaskohyllen sammen med «The Country Bears» og «Tomorrowland».

