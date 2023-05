Hun blir ny direktør for Nasjonalmuseet

Ingrid Røynesdal har fått stillingen som ny direktør i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design etter Karin Hindsbo. Røynesdal kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Oslo-filharmonien.

– Med det nye Nasjonalmuseet har vi et museum i verdensklasse, og det er en stor oppgave å videreutvikle og ta det nye museet inn i fremtiden. Ingrid Røynesdal er en rutinert og moderne kulturleder, med meget god kjennskap til både norsk og internasjonalt kulturliv. Vi gleder oss til at hun skal lede og videreutvikle Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, sier Nasjonalmuseets styreleder Maria Moræus Hanssen i en pressemelding fra Nasjonalmuseet.

Røynesdal er utdannet statsviter og klassisk pianist. Hun har tidligere erfaring som direktør for KODEs komponisthjem i Bergen i 2011–2013. Hun har dessuten styreerfaring fra blant annet Aschehoug forlag, Talent Norge, VGTV og arbeidsgiverforeningen Spekter. Direktørstillingen ved Oslo-filharmonien har hun hatt siden 2013.

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo åpnet sommeren 2022.

– Jeg har fulgt tilblivelsen av det nye museet og er svært imponert over hva virksomheten har fått til. Museets resultater er inspirerende – både hva gjelder publikumstall og det kunstneriske programmet. Og museets samling av kunst, arkitektur og design er virkelig enestående. Det er derfor med stor glede, men også ydmykhet at jeg har takket ja til denne jobben, sier Ingrid Røynesdal selv i pressemeldingen.

Røynesdal tiltrer 1. oktober.