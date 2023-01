Hjemme hos en de mest spennende musikerne i norsk jazz

---

Liv Andrea Hauge Trio

Live From St. Hanshaugen

LAHT

---

Pianisten Liv Andrea Hauge, opprinnelig fra Mosjøen, er en av de mest aktive musikerne i den nye generasjonen av norsk jazz. Som så mange andre opptrer hun i mange sammenhenger. Aller mest ambisiøst så langt var bestillingsverket «Hva nå, Ekko?» for Festspillene i Helgeland, som ble gjentatt på jazzfestivalene på Kongsberg og i Oslo Jazzfestival i sommer. Med Hauge i spissen for et stort ensemble med musikere vi også kjenner fra en rekke andre band. «Hva nå, Ekko?» kommer ut på plate i mai.

I 2021 var hun med på å vinne talentmønstringen Jazzintro med Kongle Trio. Her konkurrerte hun og trommeslager Veslemøy Narvesen med seg selv, siden de også deltok med Ladybird Orchestra, som kom med albumet «Fly» den samme høsten. Kongle Trios «Live At Moldejazz» fra 2020 ble uformelt lagt ut på SoundCloud, og er omsider på vei til å bli ordentlig plate, med «Nattog til Trondheim» som en sterk forsmak på strømmetjenestene. Hun spiller også videre med Ladybird i vår, med ny besetning i orkesteret. Henger dere med?

Liv Andrea Hauge ved pianoet hjemme i stua. (LAHT)

Mens Kongle Trio har hatt pause har Hauge spilt med en annen pianotrio, med sprekt rytmisk grunnlag fra Georgia Wartel Collins (bass) og August Glännestrand (trommer). Albumet «Live From St. Hanshaugen» er spilt inn i stua hjemme hos Hauge. Hun forteller at hun hadde tenkt å ha konsert der siden hun flyttet inn for sju år siden, og når det skjedde kom det et album ut av det også. Det står ikke noe tilbake for langt dyrere studioproduksjoner.

Liv Andrea Hauge lager attraktive melodier, som gruppa hennes bruker som utgangspunkt for friske improvisasjoner. Som et ekko av flere store pianotrioer fra jazzhistorien, og når Hauge har sagt det selv kan vi høre at Maria Kannegaards Trio har vært en av inspirasjonskildene. Albumet har fire halvlange låter, men en av dem kommer i to «takes». Passende nok er det den beste av dem, «Telthusbakken», kanskje den mest fengende jazzlåten som noen kom med i Norge i fjor.

Siden konserten på St. Hanshaugen har Liv Andrea Hauge startet enda en pianotrio, Vinterhagen, med Fredrik Luhr Dietrichson på bass og Andreas Winther på trommer. Hvordan får hun tid til alt? I 2023 skal hun også være årets artistprofil hos Nordnorsk Jazzsenter, med flere konserter i landsdelen. Vi regner med å høre mer fra henne sørpå også.

Liv Andrea Hauge Trio: Live From St. Hanshaugen (LAHT)