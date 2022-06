Satser videre på strømmeteater

På det meste satt over 3.000 foran skjermene og fulgte samme overføring av «Slåttekar i himmelen» direkte fra Det Norske Teatrets hovedscene – 2.000 så på hjemmefra, mens over 1.000 fulgte overføringen fra kulturhus, bibliotek og andre forsamlingssteder, ifølge Det Norske Teatrets årsrapport for 2021.

I et år med mange avlysninger grunnet pandemi og streik, solgte Det Norske Teatret over 20.000 billetter til de ti direktesendte strømmeforestillingene i 2021. Det var mer enn billettsalget på hovedscenen og scene 2 til sammen. 8.620 kjøpte billett til de tre direktestrømmede forestillingene av «Slåttekar i himmelen» i 2021. Og over 8.000 skoleelever så suksessen «Tante Ulrikkes vei» som strømmeteater under to direktesendte forestillinger fra Rommen Scene.

Erfaringene fra to år med pandemi gjør at Det Norske Teatret nå vil satse videre på strømming.

– Vi ble positivt overrasket over strømmetallene, sier teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret.

Teatersjef for Det Norske teater Erik Ulfsby

Teatret spilte inn over 1.5 millioner i billettinntekter på strømmeforestillingene i 2021, det dekker merkostnadene med strømming, ifølge teatrets årsrapport, som fastslår at teatret har lyktes med denne inntektsmodellen.

– Jeg er stolt og imponert over det vi har fått til med strømming av forestillinger de siste to årene. Suksessen forplikter, nå må vi ta vare på det vi har skapt på en klok måte, sier Ulfsby.

Nå er teatersjefen i tenkeboksen for veien videre. «Det Norske Teatret vil utforme ein strategi for strøyming i 2022» heter det i styrets årsberetning, som Ulfsby skal følge opp.

– Vi kommer med et strømmetilbud også i år. Både styret og administrasjonen er innstilt på å få til dette. Så må vi diskutere hvordan vi vil forholde oss til strømming på sikt. Dette er et nybrottsarbeid, og vi må ikke undergrave teatrets grunnfunksjon. Vi skal samle publikum og fortellere i samme rom. Det blir ikke det samme å se teater på en pc.

– Men den første jobben er å få folk tilbake i teatersalene igjen. Vi er på 70 til 75 prosent av billettsalget fra før pandemien. Kulturlivet blør fortsatt, sier teatersjefen.

Bygd og by

Da hele kulturlivet stengte ned i mars 2020, satte Det Norske Teatret straks i gang med å tilrettelegge for å strømme forestillinger. Investeringer og kompetansebygging i 2020 gjorde at teateret derfor kunne tilrettelegge for mer strømming i 2021. Seks forskjellige oppsetninger ble strømmet fra Det Norske Teatret i fjor.

Av Oslos tre store sceneinstitusjoner har bare Det Norske Teatret satset bevisst på direkteoverføring for salg. Operaen i Bjørvika gjorde digitale produksjoner under pandemien, bl.a. i samarbeid med NRK og TV2, og har ambisjoner om å fortsette å strømme opera og ballett som gratistilbud. Nationaltheatret ga tilgang til forestillinger i opptak på tjenesten National Digital, men har ikke planer om å strømme forestillinger videre.

– Formålsparagrafen til Det Norske Teatret er «å syna fram skodespel på norsk mål i bygd og by». Gjennom strømming kunne vi nå ut til bygd og by. Utenfor Oslo, der koronarestriksjonene var mindre strenge, samlet folk seg i kulturhus og bibliotek for å se overføringen vår av «Slåttekar i himmelen», forteller Eirik Ulfsby.

– Vi prøvde ulike varianter av strømmet teater for å teste interessen, både for skoler og for stua. To ting var felles: Det skal koste noe for billetten, og det skal være live. Det er stor forskjell på å se en fotballkamp direkte og i opptak. Skal teater være troverdig, må det stå noe på spill. Derfor har vi valgt direktestrømming, ikke forestillinger i opptak. Vi er et teater, ikke en kino.

Ni av ti ble inspirert

I Det Norske Teatrets publikumsundersøkelse i fjor svarte ni av ti at den digitale opplevelsen inspirerte til å besøke teateret like mye eller mer. Sju av ti ønsket at digitalt teater skal bli et permanent tilbud fra DNT. Særlig publikum som bor langt unna fremhever det positive med direktestrømmet teater.

– Selv om ti av ti skulle ønske at alle forestillinger på Det Norske Teatret var tilgjengelig på strømming, er det noe vi ikke kan eller vil innfri. Men vi vurderer å strømme utvalgte forestillinger mot slutten av en lengre spilleperiode, forteller Eirik Ulfsby.

– Dette er ikke bare opp til teateret. Teateret har bare rettighetene til å spille forestillingen på scenen. Hver enkelt rettighetshaver må si ja til å strømme – dramatiker, regissør, skuespillere: Om en sier nei, blir det ikke noe av. Forestillingen med Dylan, for eksempel, er det bare å glemme, sier Eirik Ulfsby, om teatrets populære «Vikla inn i blått», der Tom Roger Aadland fremfører egne gjendiktninger av Bob Dylan.

