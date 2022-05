Sex Pistols nyutgir «God Save The Queen» i anledning dronningens platinajubileum

Det er snakk om både A & M-versjonen og den senere Virgin-utgaven, meldte bandet selv på Twitter – der de kalte «God Save The Queen» for «en av historiens mest ettertraktede vinylplater».

De nytrykte, syvtommers vinylskivene i begrenset opplag skal slippes løs på tampen av mai, rett før det braker løs med feiringen av dronning Elizabeths platinajubileum – der hun feirer sine 70 år som monark.

Også Sex Pistols har et slags jubileum: Det er 45 år siden de utga sin antirojalistiske sang i tilknytning til Elizabeths 25-årsjubileum på tronen. På selve jubileumsdagen i 1977 gikk Sex Pistols om bord på en båt og spilte låten på vei ned Themsen – og flere ble arrestert da de skulle gå fra borde.

I teksten sang Sex Pistols om dronningens «fascistiske regime» og erklærte at monarken «ikke var et menneskelig vesen», noe som førte til at «God Save The Queen» ble forbudt spilt på BBCs radio- og TV-kanaler.

Men den gikk hele veien til andreplass på hitlisten, ifølge AFP – som også bringer til torgs de gamle ryktene om at den bevisst ble holdt tilbake fra å utropes som vinner, noe i stedet Rod Stewart ble.

John Lydon, i Sex Pistols-tiden kjent som Johnny Rotten, skrev teksten. I et 2017-intervju med The Quietus erklærte han at han ville savne henne «som menneske på planeten Jorden» og at «det ikke var hennes feil at hun ble født inn i et forgylt bur».

– Må hun lenge leve. Jeg er ikke sikker på dette med å regjere, men må hun lenge leve, sa Rotten – og siktet til hilsenen «long may she reign».

[ Dronning Elisabeth fyller 96 år – se hennes liv i bilder ]