Kritiserer ny antallsbegrensning: – Hjelper ikke å øke fra 50 til 200

– Dette er veldig kjedelig. Vi kan bli litt motløse. Men vi skal gjennomføre, sier Eldar Vågan i Vazelina Bilopphøggers. Torsdag kveld, etter regjeringens pressekonferanse, måtte han for tredje gang utsette avskjedskonsertene til Vazelina Bilopphøggers i Oslo Spektrum. Først skulle de funnet sted 20. og 21. mars 2020. Så ble de utsatt til 8. og 9. oktober 2021, og deretter til 24. og 25. februar 2022. Nå er de utsatt nok en gang, til 7. og 8. oktober 2022.

– Siden det er vinteridretten som setter premissene her i Norge, det skal jo være både hopprenn og skirenn, var vi sikre på at vi skulle få gjennomføre konserter nå i februar. Men sånn gikk det ikke, konstaterer Eldar Vågan.

Lettelsene i koronatiltakene som regjeringen annonserte torsdag, innebærer at det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser. Men store aktører i norsk kulturbransje har reagert sterkt på at publikumstaket settes til 200, uansett størrelse på arena.

– De må jo ha et tall. Men jeg skjønner ikke at det skal være noen stor smittefare i Oslo Spektrum. Det er separate innganger og stor avstand mellom setene, sier Eldar Vågan.

Krav om koronapass

Før regjeringens pressekonferanse torsdag hadde forbundene Creo, Virke, NTO, Norske Kulturhus og Norske Konsertarrangører sendt brev til regjeringen med krav om innføring av koronapass og skalerbare antallsbegrensninger for kulturarrangementer. Det var nettavisen ballade.no som først skrev om brevet.

Under pressekonferansen torsdag opplyste kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at regjeringen jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensninger til størrelsen på lokalet, for å kunne slippe inn flere på store konsertarenaer.

– Vi håper dette er klart allerede neste uke, sa Trettebergstuen.

Dette er langt fra godt nok, mener Tone Østerdal, leder for Norske Konsertarrangører.

– Økning fra 50 til 200 hjelper veldig lite. Bare små kulturaktører og tungt offentlig finansierte institusjoner får noen glede av dette. For kulturbransjen som helhet er dette ikke i nærheten av nok. Alt annet enn en skalerbar modell for antallsbegrensning er en fallitt, sier Østerdal til Dagsavisen.

– Så signaliserer Trettebergstuen at hun jobber med å tilpasse antallsbegrensningene til størrelsen på lokalet – hvorfor først nå? Hva har de holdt på med den siste måneden? Dette har vi etterlyst lenge. Igjen er regjeringen bakpå. Etter 22 måneder med pandemi er vi ikke kommet lenger, konstaterer Østerdal.

Tix og Justad utsatte

Også Tix og Sondre Justad utsatt sine planlagte konserter i Oslo Spektrum etter pressekonferansen torsdag. Antallsbegrensningene på 200 gjelder fram til ny vurdering 1. februar.

– Overfor NRK gikk helsedirektøren langt i å antyde at tallet 200 er tilfeldig. Disse tiltakene er overhodet ikke forholdsmessige lenger, sier Tone Østerdal til Dagsavisen.

Samtidig uttrykte flere konsertarrangører glede over å kunne gå videre med planlagte konserter, med 200 istedenfor 50 i publikum. Blant annet scenen Cosmopolite i Oslo. Også flere av institusjonsteatrene uttrykte glede over å kunne gå opp i publikumstall, og Riksteatret går nå videre med å sende sine forestillinger på turne utover vinteren.

– Der er greit for de som spiller på Nationaltheatret, de er fast ansatt i staten. Men vi kan ikke spille for 200. Vi er avhengig av full gjenåpning for å kunne gjøre avskjedskonsertene i Oslo Spektrum, sier Eldar Vågan.

Demonstrasjon utenfor Stortinget

Karianne Jæger, daglig leder for Scenekvelder som nå setter opp musikalen «Mamma Mia» på Folketeatret, var hard i sin kritikk etter antallsbegrensningen på 200 ble annonsert torsdag. «Det råder en enorm fortvilelse der ute over at kulturlivet for tredje gang rammes hardt av smitteverntiltak som er begrunnet i at man skal søre for at kapasiteten på sykehusene er ivaretatt», skrev Scenekvelder på sin Facebook-side fredag.

Jæger opplyser til VG at det er tillyst demonstrasjon mot antallsbegrensningene, onsdag utenfor Stortinget.

– Vi forsøker å samle hele bransjen for å signalisere at strenge smitteverntiltak kveler kultursektoren, sier Jæger til VG.

– Trettebergstuen må forte seg

Daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører understreker at konsertbransjen nå trenger umiddelbar hjelp:

– Anette Trettebergstuen må forte seg veldig med å få ut kompensasjonsmidler i felten, og finne en skalerbar modell for publikumstall. Hvis hun mener noe med det når hun sier at hun har ryggen vår, og jobber for at kulturfeltet skal overleve, har hun dårlig tid, sier Østerdal.

– Vi er i samme situasjon nå som Trettebergstuen kritiserte sin forgjenger for. Det går ikke fort nok. Saksgangen i Kulturrådet er fortsatt for sein. De økonomiske tiltakene er heller ikke på plass, sier Østerdal.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen (Terje Bendiksby/NPK)

Kulturministeren: - Jobber på spreng

– Jeg vet at denne økningen hjelper, svarer kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap)

En økning i publikumstall fra 50 til 200 hjelper veldig lite, mener Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører, som etterlyser skalerbar modell for antallsbegrensning.

«Jeg er ikke helt enig med Østerdal», svarer kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), gjennom kulturdepartementets kommunikasjonsenhet.

«Jeg har tett dialog med bredden i sektoren og vet at økningen fra 50 til 200 hjelper mange kulturaktører. For eksempel er det mange kinoer og mindre scener som nå kan skalere opp. Og ikke minst er dette en god nyhet for mange i publikum som har lengtet etter kunst- og kulturopplevelser, som de nå kan få» kommenterer kulturministeren.

Østerdal påpeker at kulturlivet lenge har etterlyst en ordning med tilpasset antallsbegrensning.

«Jeg håper en snarlig avklaring på differensierte publikumantall etter lokalets størrelse vil gjøre en stor forskjell for kulturlivet» svarer Trettebergstuen.

«Den siste måneden har vi jobbet med å få på plass bedre støtteordninger for å hjelpe sektoren over krisa. I tillegg har det tatt tid å få mer informasjon om hvor alvorlig sykdom denne varianten gir, hvordan den påvirker kapasiteten i helsevesenet og sykefraværet i befolkningen, og dermed hvilken åpningsgrad vi skal ha i resten av samfunnet».

«Vi ønsker mer forholdsmessighet, og derfor går vi nå i gang med et arbeid for å se på hvordan vi kan tilpasse antallsbegrensningene for å ta hensyn til lokalets størrelse og utforming. Målet er å unngå en uhåndterlig smittetopp og høyt sykefravær som følge av dette. Regjeringa jobber også med utarbeiding av tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter, noe som i framtida vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skape bedre forutsigbarhet.

«Vi jobber nå intenst med å lage gode systemer og sørge for at koronastøtteordningene er så gode som mulig. Som sagt vil vi komme tilbake til skalerbar modell neste uke. Vi har etter ønske fra bransjen foreslått forbedringer i kompensasjonsordningen for kultursektoren, og gjeninnført stimuleringsordningen. I tillegg stimulerer vi gjennom eksisterende virkemiddelapparat. Men samtidig som vi skal sikre tempo, skal vi sikre gode prosesser og at bransjen blir lyttet til.

«Vi er i samme situasjon nå som Trettebergstuen kritiserte sin forgjenger for. Det går ikke fort nok. Saksgangen i Kulturrådet er fortsatt for sein. De økonomiske tiltakene er heller ikke klare», mener Tone Østerdal.

«Jeg skjønner at bransjen er utålmodig, og at mange er slitne og blakke. Vi jobber på spreng for å skåne bransjen så godt som mulig» kommenterer Anette Trettebergstuen.

«Høringsfristen for kompensasjonsordninga var nå på tirsdag, vi må gå gjennom innspillene og så må den også godkjennes av ESA. Slikt tar dessverre litt tid, men jeg håper at både Østerdal og resten av sektoren vil mene at det er verdt det når en forbedret kompensasjonsordning som treffer bredere enn før, står klar. Stimuleringsordninga har søknadsfrist 27. januar, og vi har oppbemannet Kulturrådet med 15 nye saksbehandlere for at de skal klare å ta unna søknadene raskere» svarer kulturminister Anette Trettebergstuen.

