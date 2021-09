Nerdrum stiller ut refusert maleri: - Jeg vil slåss

– For 50 år siden var det en skam å være homofil. I dag er det en skam å være klassisk maler, sa Odd Nerdrum, da han i dag avduket sitt gedigne oljemaleri «Tre menn i en båt», som ikke ble antatt til årets Høstutstilling.

Dette var en av de svært sjeldne gangene de siste årene at Nerdrum har tredt fram i offentligheten for å markere sin kunst.

Flere hundre hadde samlet seg for avdukingen i foajeen på et kontorbygg ved Aker Brygge, like ved galleriet Fine Art, som har representert Nerdrum på 2000-tallet. Størrelsen på maleriet og forsamlingen gjorde at galleriet flyttet begivenheten til kontorbygget rundt hjørnet.

[ ANMELDELSE: Høstutstillingen gir ekstra stor glede i år (+) ]

Samtidig kunngjorde gallerist Rolf Stavnem en omfattende utstilling av Nerdrums malerier i mars 2022, den første større Nerdrum-utstillingen i Oslo på 2000-tallet. Utstillingen åpner på Fine Art Oslo 10. mars.

– Det blir sannsynligvis den best besøkte utstillingen i Norge i 2022, sa Stavrem.

Fem ganger tre meter

Odd Nerdrums sønn Öde Nerdrum, i det siste kjent fra «Farmen Kjendis», sto for avdukingen av bildet, og sammenlignet faren med Caravaggio, Rembrandt og Munch. Nerdrum selv holdt en tale der han fortsatte sin kritikk av modernismens dominans i vestlig kunstliv, og løftet fram klassiske greske idealer i kunst og tenkning.

Odd Nerdrums maleri Tre menn i en båt avdekkes på Tjuvholmen. Til høyre sønnen Öde Spildo Nerdrum (AMANDA IVERSEN ORLICH)

«Tre menn i en båt» er et fem ganger tre meter stort oljemaleri på lerret, og ble sendt inn til årets Høstutstilling, men ikke antatt. I invitasjonen til avdukingen viser kunstneren og galleriet til Høstutstillingens bakgrunn som radikal reaksjon mot det etablerte borgerskapets kunstsyn. Nerdrum forteller at det var gallerist Rolf Stavnem som tok initiativ til å stille ut det refuserte bildet.

– Jeg ville vel ikke tenkt på dette før galleristen min tenkte på det. Det var lurt av han å tenke på det istedenfor at jeg bare skulle latt bildet være, sier Odd Nerdrum til Dagsavisen.

– Hvorfor sendte du inn dette maleriet? Trenger du Høstutstillingen?

– Jeg er interessert i å slåss for Grekenland, det klassiske, som er utgangspunkt for oss alle. Det er derfor vi kan stå her og snakke normalt sammen. Husene her ser ikke klassiske ut, sier Nerdrum og peker rundt seg, blant kontorbygningene på Aker Brygge.

– De er lagd av uklassiske modernistiske mennesker, og det synes jeg er en tragedie. Det klassiske er det som har gjort oss til siviliserte mennesker.

«Er vi for gode?»

Billedkunstner William Heimdal, som tilhører malergruppen Memosa sammen med Odd Nerdrum, gikk i vår ut med kritikk av Høstutstillingen for å refusere figurative malerier. «Ble vi refusert fordi våre arbeider ikke var gode nok? Eller er tilfellet at vi er for gode? Jeg tror at dette er nok en bekreftelse på at klassisk figurative håndverkere systematisk blir holdt nede» skrev Heimdal i Dagbladet.

Til Dagsavisen forklarer Nerdrum at dagens avduking av det refuserte bildet er en aktivistisk handling.

– Ser du dette som en form for aktivisme?

– Ja, på en måte. Mister vi det klassiske, blir humaniteten borte, svarer Nerdrum.

– Det å tenke filosofisk er en gresk oppfinnelse. Hadde alle lært seg å tenke filosofisk, ville det ikke forekommet krig og urettferdighet, sa Nerdrum. Før en annen reporter begynte å stille ham spørsmål om norske kunststøtteordninger, men det hadde han ikke noen formening om.

«Tre menn i en båt» henger i aulaen på Tjuvholmen Brygge ut november.

Nerdrum og Høstutstillingen

Nerdrum ble sist tatt ut til Høstutstillingen i 2012 med maleriet «No Witness», som var Nerdrums kunstneriske respons på 22. juli-terroren. Han ble tatt ut til Høstutstillingen første gang i 1967, og fikk stor oppmerksomhet for sitt maleri «Ikaros». Han deltok jevnlig på høstutstillingen gjennom 1970- og 80-tallet. Nerdrum har siden fått internasjonalt ry som en av de mest anerkjente og ettertraktede figurative kunstnere fra Norge.

Angående årets refusjon, viser Norske Billedkunstnere, som arrangerer Høstutstillingen, til organisasjonens personvernerklæring, som ikke gir adgang til å bekrefte hvorvidt enkeltkunstnere har sendt inn til Høstutstillingen.

Etter å ha fått skriftlig samtykke fra Odd Nerdrum gjennom Dagsavisen, svarer Norske Billedkunstneres kommunikasjonssjef Katrine Sviland:

– Da kan jeg bekrefte at Odd Nerdrum var blant søkerne til Høstutstillingen i år. Vi har ingen kommentar utover dette.

Sviland viser til vedtektene for utstillingen, der det heter:

«Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes».

– Juryen har i år gjennomgått 2.530 søknader, hvorav 118 verk er antatt til årets utstilling. Over 90 prosent av kunstnerne blir refusert hvert år, det er svært mange kvalifiserte søkere, og svært få blir antatt, kommenterer Sviland fra Norske Billedkunstnere.





Fakta: Høstutstillingen

Heter egentlig Statens kunstutstilling

Helt siden den første Høstutstillingen i 1882 har dette vært regnet som en viktig mønstring av ny kunst i Norge.

Utstillingen oppsto som en protest blant unge kunstnere etter at Christiania Kunstforening ikke ville la en kunstnerjury bestemme utvalget ved sin årlige utstilling.

Fra 1888 har Norske Billedkunstnere stått ansvarlig for arrangementet, som har fast støtte over statsbudsjettet.

Siden 1930 har Høstutstillingen funnet sted på Kunstnernes Hus.

Årets høstutstilling er den 134. i rekken, og åpnet 11. september.





-