Moddi i gang med pilegrimsvandringen: – Jeg er litt redd, jeg skal ikke ut på noen ferie

Mandag morgen i regnværet begynte Pål Moddi Knutsen på den 644 kilometer lange pilegrimsleden fra Middelalderparken i Oslo til Nidarosdomen i Trondheim.

Vel fremme skal han fremføre en nyskrevet salme viet festivalens tema, som er rettferdighet, i etterkant av at statsminister Erna Solberg åpner Olavsfest 2021 28. juli.

– Planen nå er å gå! Enkelt og greit. Det fine med en pilegrimsled er at du har et startpunkt og et mål, og så kan alt annet imellom formes etter dagsform og innfall. Jeg har ikke noen større plan enn å komme meg helskinnet til Trondheim, sa Moddi til NTB mandag morgen før start.

Lange tanker

Søndag kveld skrudde han av mobiltelefonen, etter å ha lagt ut en hilsen til fansen på Facebook og delt sin nyeste sang «Savne deg», skrevet på oppdrag fra Nynorsk Kultursentrum. Den handler om to som er litt for tett, noe han synes er relevant i forhold til vandringen han nå legger ut på – der han skal være helt alene for første gang på mange år.

– En pilegrimsferd kan være veldig mange ting, for meg vil jeg at det skal være en mulighet til å tenke litt lange tanker for en gangs skyld. Derfor bestemte jeg meg for å fare uten telefon og uten internett.

– Husker du de lange tankene, som bør resultere i musikalsk innhold til Olavsfest-oppdraget?

– Jeg har med meg i hvert fall tre notatbøker. En til loggføring, en til korte tanker og en til lange tanker, ler Moddi, som også har med seg en gitar i børen han selv må bære hele pilegrimsleden.

– Alle gitarene mine er små!

Moddi går 64 mil fra Oslo til Trondheim Oslo 20210621. Moddi går 64 mil fra Oslo til Trondheim og Olavsfest. Foto: Hanna Johre / NTB NTB kultur (Hanna Johre/NTB kultur)

Mye omsorg

Han har så lite som mulig i ryggsekken, «så lite som man klarer seg med», forteller han og legger beroligende til at han har med seg en genser også. Strikkegenserne er som kjent rene varemerket for Moddi.

– De siste to månedene, etter at denne vandringen ble kjent, har folk kastet gnagsårplaster etter meg. Jeg har også fått masse meldinger fra bekymrede damer, som lurer på om jeg har varme klær og gode sko. Andre vil tilby meg en bibel, eller invitere meg på middag underveis. Til og med Jehovas vitner har ringt meg. Det er mye kjærlighet og omsorg i dette landet her, oppsummerer Moddi.

Moddi går 64 mil fra Oslo til Trondheim Oslo 20210621. Moddi går 64 mil fra Oslo til Trondheim og Olavsfest. Foto: Hanna Johre / NTB NTB kultur (Hanna Johre/NTB kultur)

Med avskrudd mobil liggende i en kurv hjemme er det ingen GPS for Moddi når han trasker i vei med Nidaros som mål.

– En pilegrimshåndbok er jeg blitt fortalt er det eneste jeg trenger. Jeg ser frem til stillheten. Og muligheten til å være bare min egen. I hverdagen ellers må jeg være parat. Nå skal jeg finne ut av dette med å være alene. Det har vært mye oppmerksomhet rundt det at jeg skal gå. Det virker som om tanken på både det å skulle gå så langt, det å skulle være offline, og være av gårde så lenge skremmer mange, sier han og påpeker om de seks ukene:

– Det er egentlig ikke lenger enn et lite lofotfiske, men tiden vår går så fort i dag, sier artisten, før han legger til:

– Jeg tror forresten ikke det blir stillhet hele veien. Jeg er ikke eneste pilegrim på veien denne sommeren. Jeg er spent på hvem de andre er.

Forventningspress

Opprinnelig skulle Moddis ankomstkonsert finne sted i Vår Frue Kirke, men den ble flyttet til Nidarosdomen og er nå blitt en åpningskonsert for Olavsfest 2021. Om det å føle på forventningspresset ved å skulle skrive og komponere en salme underveis mot nasjonalhelligdommen, svarer han:

– Jeg tenker at presset består i at jeg skal opptre i Nidarosdomen på slutten av en pilegrimsferd. Har ikke folk hatt forventninger til meg før, har de det nå. Jeg er litt redd, jeg skal ikke ut på noen ferie på noen måter.

Pål Moddi Knutsen skal gå en 644 kilometer lang pilegrimsvandringen til sommeren for å komme frem til Trondheim, der han skal spille bestillingsverket, en salme viet rettferdighet, under Olavsfest 2021. Foto: Geir Mogen NTB kultur (Geir Mogen)

I et intervju med nettstedet Pilegrimsleden har han røpet at han frykter akustikken i Domen, som han tror kan være vanskelig på første forsøk.

– Jeg har vært og øvd litt i sildeoljetanken på Melbu, som har litt av samme klangen.

Mer intimt blir det underveis: Moddi gjør nemlig et knippe konserter på sin ferd nordover i pilegrimsleden. Både til gards og i kirker langs pilegrimsleden som tar ham opp Gudbrandsdalen og over Dovre. Først ut er i søsterkirkene på Hadeland, de to steinkirkene fra middelalderen som ligger side om side på Granavollen. Der inntar Moddi Nikolaikirken førstkommende fredag, den 25. juni.

– Jeg er like spent som dem som kommer for å høre på meg, sier han underfundig om hva som musikalsk er i vente oppover dalførene og over fjellet.

Her opptrer Moddi

* 25. juni: Nikolaikirken – Granavollen

* 28. juni: Hamardomen – glassbygget over Domkirkeruinen

* 7. juli: Rudi gard, hos Øystein Rudi – Sør-Fron

* 16. juli: Eysteinkyrkja – Dovrefjell

* 23. juli: Rennebu

* 28. juli–3. august: Olavsfest, flere opptredener