Human-festivalen åpner digitalt og nasjonalt – viser ny Utøya-film

– Vi var ferdige med festivalen 1. mars i fjor. Vi rakk det akkurat, gjestene våre kom seg hjem og alt gikk bra. Men på dette tidspunktet begynte også de første dagsrevysendingene å komme med alvorlige folk som sto der og sa: «Dette er skummelt», forteller festivalsjef Ketil Magnussen, som lenge har vært veldig klar over at årets internasjonale dokumentarfestival Human blir digital. Dermed går de også nasjonalt, fra og med i dag og sju dager framover.

– Ja, ellers regnes vi som en lokal dokumentarfestival i Oslo, men når vi nå lanserer en heldigital festival, går vi jo samtidig bredt ut til hele landet, sier Magnussen.

Problematisk

Midt i en nedstengt hovedstad og all korona-elendigheten syns han akkurat det i seg selv er spennende, og aldri så galt at det ikke er godt for noe. Særlig når det skjer i en tid der «dokumentarfilmen som kunstform og informasjonsmedium er viktigere enn noen gang», som han formulerer det.

– Men dette kan også være litt problematisk, for det er en slags balanse mellom filmfestivaler. De ulike regionale festivalene har hatt hvert sitt område og konkurrerer ellers ikke så mye om publikum. Nå, som vi går digitalt, blir det en annen dynamikk mellom festivalene, det kommer vi nok til å merke framover, tror Magnussen, som syns det har vært rart, men også lærerikt å jobbe fram en hel filmfestival på Zoom.

– Hele staben har sittet på hjemmekontor. Men jeg syns det har gått bemerkelsesverdig bra, sier han, og forteller at også de internasjonale gjestene kommer til å dukke opp på Zoom.

Noen av de norske gjestene kommer fysisk i studio, men håpet om noen kinovisninger i tillegg den siste helgen i festivalen kan festivalledelsen se langt etter.

Festivalstaben på Zoom. I dag går festivalen online. Foto: Human-festivalen

Slik presenterer Human-ledelsen seg i koronaåret. Foto: Human

Stor spenning

Human-festivalen startet som en menneskerettighetsfilmfestival i 2008, men i 2018 skifet den navn og ble en bred festival med mange temaer.

15 norske filmer er med i år, der 11 er i konkurranse. Det blir også et internasjonalt program, med konkurranseprogram for beste menneskerettighetsfilm. Av norgespremierer er det knyttet ekstra stor spenning til Aslaug Holm og Sigve Endresens dokumentarfilm «Generasjon Utøya». Holm har fulgt fire overlevende fra Utøya i de snart 10 årene som har gått siden terrorangrepet. To av dem er den ikke ukjente Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, samt tidligere AUF-leder Ina Libak.

– Ingen tvil om at dette er en sterk film. Det som skjedde på Uøya har satt dype spor i oss alle, og de fire kvinnene i filmen viser mest av alt hvordan de fortsatt å engasjere seg i samfunnet på tross av det de gjennomgikk, og kanskje også på grunn av det som skjedde.