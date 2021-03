Han startet aksjonen - forbauset over at jazzfestival snudde igjen

– Kongsberg Jazzfestival og Kongsberg Gruppen har fått en skikkelig ripe i lakken med hvordan de har håndtert denne saken i offentligheten, mener Andreas Røysum. Han startet artistaksjonen Motvind, som siden 2016 har arrangert motfestival i protest mot Kongsberg Jazzfestivals sponsoravtale med våpenprodusenten Kongsberg Gruppen.

Sist uke ble det kjent at styret i Kongsberg Jazzfestival hadde vedtatt å ikke fornye hovedsponsoravtalen med Kongsberg Gruppen. Det vakte sterke reaksjoner i lokalsamfunnet. Sent torsdag kveld besluttet festivalens styre å oppheve sitt eget vedtak fra i høst, og stilte sine plasser til disposisjon. Fredag kveld sendte Kongsberg Gruppen ut pressemelding om at festivalen og Kongsberg Gruppen fortsatte forhandlinger om en hovedsponsoravtale.

– Jeg er forbauset, sier Andreas Røysum om det nye vedtaket.

– Det er for meg klart hvem som er tjent med dette sponsoratet, og hvem som er skadelidende. Nå er det tydelig for hele Norge hvor vanskelig det er for Kongsberg Jazzfestival å stå ved et vedtak de mener er riktig for festivalen, sier Røysum.

– Vi har sagt siden 2015 at vi flytter på Motvind-festivalen når Kongsberg Jazzfestival avslutter sin sponsoravtale med Kongsberg Gruppen. Da vi fikk vite av Kongsberg Jazzfestival at dette skulle skje, flyttet vi vår festival til 24.-26. juni. Etter vi 12.februar annonserte festivaldatoene, med begrunnelsen at Kongsberg Jazzfestival hadde opphevet sponsoravtalen, har det kokt i Kongsberg, forteller Røysum.

– Ingen i Motvind tenker på Kongsberg Jazzfestival som fienden. Kongsbergjazz og Motvind er kolleger. Fiendebildet er skapt av lokalpolitikere og media. Kongsberg Jazzfestival har en enorm faglig tyngde og en stolt historie, vi vil at Kongsberg Jazzfestival skal fortsette å være en viktig festival for musikk-Norge, og da er det beste for Kongsberg Jazzfestival å ikke fornye sponsoravtalen med Kongsberg Gruppen, mener Røysum.

Ny avtale

«Kongsberg Jazzfestival er et samlingspunkt i lokalsamfunnet, det har aldri vært aktuelt for oss å ta politisk stilling», sa styreleder i Kongsberg Jazzfestival Juel Helge Rye til Dagsavisen fredag. Etter møtet med styrelederen fredag kom Kongsberg Gruppen med denne uttalelsen:

«Kongsberg Gruppen og Kongsberg Jazzfestival har i ettermiddag hatt et godt og konstruktivt møte. Partene har en felles ønske og intensjon om å inngå en ny hovedsponsoravtale i løpet av kort tid. Det tas forbehold om at partene blir enige om den endelige utformingen av avtalen, og at den forankres i Kongsberg Jazzfestivals funksjonærforsamling».

«Vi er redd det vi er vitne til her, kan sette festivalens eksistens i spill» uttalte Norsk Jazzforums leder Gry Bråtøymyr til Jazznytt fredag.

– En enkelt sponsoravtale kan vippe en festival så langt ut på knivseggen. Da får en enkelt avtalepart urimelig mye makt. Nå virker det som om festivalen er blitt tvunget tilbake til forhandlingsbordet. Det smaker dårlig, sier Bråtøymyr til Dagsavisen.

Daglig leder Gry Bråtøymyr i Norsk Jazzforum hilste publikum i Stavangeren.

– En selvstendig festival er i sin fulle rett til å vurdere alle typer sponsoravtaler på fritt grunnlag. I dette tilfellet har styret fattet en helt legitim beslutning om en enkelt avtale blant flere av festivalens sponsoravtaler. Dette har skapt et press uten like fra media og lokalpolitikere, mener Gry Bråtøymyr.

Fredag gikk det også ut en støtteerklæring fra flere jazzfestivaler og jazzorganisasjoner til Kongsberg Jazzfestival som understreket kulturaktørers selvråderett.

Festivalen burde be de ansatte i Kongsberg Gruppen om unnskyldning, uttalte Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand i lokalavisen Laagendalsposten fredag. «Når jazzfestivalen hever en moralsk pekefinger og sier nei til pengene fra denne bedriften, er det å tråkke på Kongsberg-sjela », sa ordføreren til Dagsavisen.

Flere har kritisert Kongsberg-ordføreren for ikke å holde armlengdes avstand til kulturlivet.

– Det er uakseptabelt at en ordfører går ut og forlanger unnskyldning fra en festival på denne måten. En lokalpolitiker har ingenting med å uttale seg slik, mener Bråtøymyr.

– Når debatten blir så polarisert, setter det festivalen under et helt urimelig press. Det virker som om festivalen ikke har selvråderett i Kongsberg. Det roper vi varsko om.

Vil ikke opptre på festivalen

De siste dagene har flere profilerte jazzartister understreket at de ikke vil spille på Kongsberg Jazzfestival så lenge festivalen er sponset av våpenprodusenten Kongsberg Gruppen - inkludert Arve Henriksen, og Heida Mobeck og Anja Lauvdal som spilte på festivalens åpningskonsert i 2019. Artist og bandleder Mats Gustafsson har gått ut og oppfordret til boikott av Kongsberg Jazzfestival. Spellemann-nominerte Kjetil Møster skriver på Facebook at han ikke vil motta midler fra Kongsberg Gruppen - «som en symbolhandling vil jeg i denne omgang videreføre de 3% av pengene jeg tjente på Kongsberg Jazzfestival i 2019 (som er det Kongsberg Gruppens sponsormidler utgjør) til Norsk Folkehjelp» skriver Møster.

Gry Bråtøymyr, daglig leder Norsk Jazzforum. Foto: Stein Roger Fossmo/Rogalands Avis

Gry Bråtøymyr tror det kan bli vanskeligere for Kongsberg Jazzfestival å finne artister som vil opptre på sommerens festival.

– Kongsberg Jazzfestivals sponsoravtaler har vært diskutert i jazzmiljøene lenge. Men de siste dagenes debatt har skapt usikkerhet blant langt flere artister. Det kan bli vanskeligere å få artister til sommerens festival. Jeg synes synd på både musikerne og festivalen som nå blir satt under press. Veldig mange artister synes dette er vanskelig, sier Bråtøymyr.

– Motvind Kulturlag vil ikke fortelle folk hva de skal gjøre, understreker Andreas Røysum i Motvind.

– Vi oppfordrer derfor ikke nødvendigvis til boikott, men jeg skjønner personlig godt om artister ikke vil opptre på Kongsberg Jazzfestival slik det nå er blitt. Jeg er en av dem, sier Røysum.Han leder bandet Andreas Røysum Ensemble, som i fjor ga ut album ved samme navn, framhevet i Dagsavisen som et av høydepunktene i jazzåret 2020.

Kongsberg Jazzfestival vil nå innkalle til ekstraordinært funksjonærmøte, som er festivalens generalforsamling, der det vil bli avklart om styret har organisasjonens tillit.

Ordfører svarer: - Vi må la prosessene gå sin gang

Erna Solberg besøker Kongsberg Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp) (Annika Byrde/NTB)

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp, bildet) kommenterer de siste dagenes kritikk slik:

«Nå har Kongsberg Jazzfestival tatt initiativ til å avholde funksjonærmøte for å drøfte saken, og det er dialog mellom Jazzfestivalen og Kongsberg Gruppen. Nå må vi la de prosessene få gå sin gang. Som ordfører er jeg helt trygg på at ledelsen i Kongsberg Jazzfestival nå kommer fram til gode løsninger som vil ivareta festivalens formål og vedtekter på en god måte, blant annet festivalens stilling som fri og uavhengig kulturformidler», skriver Sand til Dagsavisen.

- Vi ønsker Kongsberg Jazzfestival alt godt, og ønsker oss et godt samarbeid med festivalen videre. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere de forskjellige utspillene i debatten, sier Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, til Dagsavisen