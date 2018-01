Venstre starter med løftebrudd

Innenriks

Løftebruddet innebærer at planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ikke blir stanset.

– Aldri, aldri, aldri

– Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker, uttalte Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB i juli 2015.

Men så ble sulten etter statsrådsposter større enn hensynet til naturen i løpet av regjeringsforhandlingene.

– Vi har blitt enige om at det ikke skal komme nye deponier i regjeringsperioden. Men for deponiet i Førdefjorden står tillatelsen fast, uttalte Venstres nestleder og landets nye miljøminister, Ola Elvestuen, til Klassekampen i går.

Miljøbevegelsen reagerer med vantro på løftebruddet.

Så sent som 8. januar krevde Natur og Ungdoms leder, Ingrid Skjoldvær, en ny utredning av tillatelsen som er gitt gruveselskapet Nordic Mining til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

– Utrolig skuffende

– Hvor mange arbeidsplasser er en død fjord verdt? var spørsmålet hun da stilte i Dagsavisen.

Bakgrunnen for det var Nordic Minings nedjustering av antallet framtidige arbeidsplasser i tilknytning til gruveprosjektet, fra 170 til 110.

Også SVs Lars Haltbrekken reagerer sterkt på Venstres løftebrudd.

– Kampen for en ren Førdefjord, mot å bruke den som avfallsplass for gruveindustrien, er en av de viktigste miljøsakene i vår tid. Det er utrolig skuffende at Venstre ikke vil bruke sin makt til å stanse denne galskapen. Driftskonsesjon er fortsatt ikke gitt og kan stanses av den nye regjeringen, sier han.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning er blant dem som har tatt det for gitt at Venstre ville stå ved sin miljøpoitikk. Noe annet «vil være rart», uttalte han til Dagsavisen i september.

