– Vi har fått en kollektivsatsing på 1 milliard og 800 millioner på bom. Vi har fått prioritert kollektiv foran bom. Derfor har Venstre valgt å si ja, sa Grande på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall klokken 23 fredag kveld.

Hun slo fast at det viktigste for Venstre var å verne om nullvekstmålet – om at all trafikkvekst i byene skal tas ved sykkel, gange og kollektiv – og satsingen på kollektivtilbudet.

Grande slo også fast at det var en enstemmig stortingsgruppe i partiet som sa ja til skissen.

– Vi føler vi har vunnet, men vi føler det har vært en dårlig prosess, sa Venstre-lederen.

Hun ga klart uttrykk for at hun mener hele bompengeprosessen burde vært tatt under arbeidet med å snekre sammen statsbudsjettet for 2020, og at hun ikke synes noe om å «styre med ultimatum».

– Vi kan ikke jobbe på den måten, sa Venstre-lederen.

Hun innledet den hastig innkalte pressekonferansen med å beskrive kaoset de siste ukene om bompenger som en «selsom prosess».

