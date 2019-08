Uenighet om SIAN-medlemskap i Frp

Det er ikke i dag en eksplisitt bestemmelse som hindrer noen i Fremskrittspartiet å være medlem i organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), men søndag varslet lederen for Frps organisasjonsutvalg en gjennomgang av partiets regelverk for å gjøre en «oppjustering».

– Det vil være helt naturlig at vi i våre møter utover høsten gjør en vurdering av de ulike organisasjonene som måtte finnes og hva vi kan akseptere av medlemskap og sympatisører, sa utvalgsleder Alf Erik Andersen til NTB.

Muslimhat er nå høyt på agendaen etter angrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag.

Ekskluderes

Andersen vil ikke gå nærmere inn på hvilke andre typer medlemskap eller tilknytning som kan være uforenlig med Frp-medlemskap, men utdyper:

– Det er der de sprer hatefulle ytringer som ikke er forenlige med vårt politiske syn eller vårt syn på mennesker, sier han til NTB.

Søndag ba Andersen fylkeslaget i Viken om å sette i gang en ekskluderingsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot. Det skjedde etter at Filter Nyheter meldte at listetoppen var aktiv i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), og at han hadde lagt ut Facebook-innlegg hvor han omtaler muslimer som «dødsfiender» og «barbarer».

– Lovlig organisasjon

Frp-nestor Carl I. Hagen mener det ikke gir grunnlag for å mene at alle SIAN-medlemmer bør holdes utenfor Frp.

– Jeg ser ikke noen grunn til at et medlemskap i SIAN skal være noe Frp skal bry seg med. SIAN er en organisasjon som bygger på demokrati og rettsstatens prinsipper. Det er en lovlig organisasjon som jobber mot islamsk ideologi og sharialov, sier Hagen.

– Det viktigste er hva en Frp-politiker sier i sitt virke som Frp-politiker, ikke deres private meninger, sier den tidligere Frp-lederen.

Han mener det SIAN står for er innenfor rommet for ytringsfriheten, og derfor bør kunne forenes med et medlemskap i Frp.

– Også vi kjemper mot voldelige holdninger innenfor islam. Siv Jensen har selv advart mot snikislamiseringen av Norge, sier Hagen, som nå er stortingsrepresentant for Frp.

– Ikke forenelig

Sentralstyremedlem og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim mener på sin side at det er problematisk å være medlem av Frp samtidig som man er medlem av SIAN.

– Vi skal ha stor takhøyde i Frp, men jeg mener SIAN bryter med partiets politikk og har en metodebruk og retorikk som bygger opp under et kunstig fiendebilde mellom vanlige muslimer og den øvrige befolkningen. Samtidig er Frp sterk tilhenger av religionsfrihet, og det kommer aldri til å bli aktuelt for oss å forby islam. Jeg ser det derfor ikke som forenelig å være medlem av både SIAN og Frp, sier Helgheim til Dagsavisen.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp. Foto: NTB Scanpix

Om det skal innføres en eksklusjonsparagraf som går spesifikt på SIAN-medlemskap, og hvordan den eventuelt skal håndheves, mener han er en diskusjon partiet må ta.

Også leder av Fremskrittspartiets ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, støtter Andersens og Helgheims betraktninger.

– Et medlemskap i SIAN er ikke forenelig med et medlemskap i Frp, sier Svendsrud.

Utestengt fra Arendalsuka

Dagsavisen har spurt Siv Jensen om hun mener et medlemskap i SIAN er forenelig med et medlemskap i Frp. Hennes statssekretær Atle Simonsen viser da til Andersens uttalelser om saken.

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) og Alliansen, som ledes av holocaustfornekteren Hans Lysglimt Johansen, er alle blitt nektet å delta på årets Arendalsuke, noe som blant annet er begrunnet i at de sprer hatefulle ytringer. Avgjørelsen ble tatt i mai.